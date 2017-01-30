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Parmak Kız Süleymanpaşalıları büyüledi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa'da yarıyıl tatili klasiği haline gelen ve büyük ilgi gören buz pateni pisti ile birlikte dünyaca ünlü buz tiyatrolarını da izleyiciyle buluşturan Süleymanpaşa Belediyesi, bu yıl da geleneği bozmadı.

Dünyaca ünlü Rus buz tiyatrosu grubu olan Sunday, Süleymanpaşa'ya gelerek Parmak Kız isimli gösteriyi sahneledi. Çocukların yanı sıra büyüklerin de ilgi gösterdiği buz pateni gösterisi, izleyenleri masalsı bir dünyaya götürdü.



Parmak kız 3 gün daha sahnede olacak

Yaklaşık bir saat boyunca Parmak Kız masalını buz üzerinde canlandıran Rus ekibi, Süleymanpaşalılardan tam not aldı. Gösteri dakikalarca alkışlandı.

Dört gün boyunca Süleymanpaşa Otogarı yanındaki buz pateni pistinde sahnelenmesi planlanan olan Parmak Kız gösterisi, 30-31 Ocak Pazartesi ve Salı 13.00 ile 20.00 olmak üzere iki seans, 1 Şubat Çarşamba günü ise saat 13.00'da izleyicilerle buluşacak. Gösterilerin tamamı ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

(HLD-MEF-Y)



30.01.2017 11:21:31 TSI

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