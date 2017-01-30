30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

40 işletmeye idari ceza uygulandı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 11:17
40 işletmeye idari ceza uygulandı
40 işletmeye idari ceza uygulandı
- Süleymanpaşa Belediyesi tütün ve hediyelik eşya satan iş yerlerini denetledi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi, kent genelinde hediyelik eşya satışı altında açık tütün ve kaçak sigara satışı yapıldığına dair şikayetler üzerine denetimlerini arttırdı.
Son günlerde yoğun olarak gelen tütün ve kaçak sigara şikayetlerini yerinde değerlendiren Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, yapılan denetimlerde bir çok işletmenin büfe ruhsatı veya hediyelik eşya satışı ruhsatı aldığını gözlemledi. Kontroller çerçevesinde bazı işletmelerin ise ruhsat harici faaliyet gösterdiği tespit edilirken, ruhsat harici faaliyet gösteren 40 işletmeye idari cezalar uygulandı.

TAPDK bandrolsüz açık tütün satışı yasak
Yapılan kontrollerde açık tütün, nargile ve aksesuarları, hazır filtreli naylon poşet içinde 20'li yada tek sigara satışının yasak olduğu, TAPDK bandrollü kapalı şekilde tütün satışının serbest olduğu bilgilendirmesinde bulunan Zabıta ekipleri, denetimlerin sürekli olarak devam edeceğinin altını çizdi.
(HLD-MEF-Y)

30.01.2017 11:22:34 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Parmak Kız Süleymanpaşalıları büyüledi
YEREL

PARMAK KIZ SÜLEYMANPAŞALILARI BÜYÜLEDİ
Bakan Işık, Tekirdağ'da hemşerileriyle hasret giderdi
YEREL

BAKAN IŞIK, TEKİRDAĞ'DA HEMŞERİLERİYLE HASRET GİDERDİ
Huzur operasyonu
YEREL

HUZUR OPERASYONU
Şampiyonluğa koşuyorlar
YEREL

ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYORLAR
Yılsonu değerlendirme toplantısı
YEREL

YILSONU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

TEKİRDAĞ'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Milli Savunma Bakanı Işık, Tekirdağ'da
YEREL

MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK, TEKİRDAĞ'DA
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:
YEREL

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI ARSLAN:
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:
YEREL

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI ARSLAN:
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:
YEREL

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI ARSLAN:
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Tekirdağ'da
YEREL

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI ARSLAN, TEKİRDAĞ'DA