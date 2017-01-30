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Neyzen Tevfik mezarı başında anıldı



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İSTANBUL (İHA) - Şair Neyzen Tevfik, vefatının 64'üncü yıldönümünde Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen törenle mezarı başında anıldı.

Şair Neyzen Tevfik, Kartal Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen programla anıldı. Anma programına Kartal Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, çok sayıda Meclis üyesi ve vatandaş katıldı. Programda Tevfik için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.



"Toplumun göremediklerini gördü"

Törende konuşan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, "Dünyada gelişmiş ülkeleri gözden geçirdiğimiz zaman sanata, sanatçıya önem veren ve sanata dair bir şeyler yapan ülkelerin, dünya ölçekleri üzerinde en üst sıralarda yer aldığını görmekteyiz. İkinci Dünya Savaşı'nda yerle bir olan, çalıştıracak bir işçisi olmayan Almanya'nın bugün nerelere geldiğini görebiliyoruz. Almanya, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra her köşe başında bir tiyatro, her köşe başında bir sinema açarak ve sanatçısına verdiği değeri, önemi, kurumsallığı göstererek bugünlere geldi. Eğer bir ülkede sanatçı yetişmesi için zemin hazırlanıyorsa, kurumsal alt yapılar geliştiriliyorsa, o ülkeler kalkınmış ülkeler sınıfına giriyor. Bugün mezarı başında bulunduğumuz büyük üstat, büyük şair ve büyük eleştirmen Neyzen Tevfik, bizlerin göremediklerimizi, toplumun göremediklerini görüp toplumun ne şekilde yönlendirilebileceğini bize yazılarıyla, şiirleriyle göstermiş ve haksızlığa dur diyebilmiştir. Onun için Kartal Belediye Başkanımız Op. Dr. Altınok Öz'ün girişimleriyle Kartal'ımızda bir Neyzen Tevfik Meydanı oluşturuldu. Bu, Kartal Belediyesi'nin sanata ve sanatçıya verdiği önemi de bir ölçüde göstermektedir" dedi.

(HK-SO-Y)



30.01.2017 11:22:48 TSI

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