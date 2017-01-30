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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Gönüllü aileler, yabancı öğrencilere sofralarını açtı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 11:19
Gönüllü aileler, yabancı öğrencilere sofralarını açtı
Gönüllü aileler, yabancı öğrencilere sofralarını açtı

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de "Misafir Ol Gel Bana" davetine katılan uluslararası öğrenciler, Türk misafirperverliği ile ağırlanıyor.
Kocaeli'de eğitim gören uluslararası öğrenciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Misafir Ol Gel Bana Projesi" ile ülke özlemlerini bir nebze olsa unutuyor. Gönüllü ailelerin kendilerine açtığı kapılardan giren uluslararası öğrenciler, kurulan sofralarda yedikleri yemeklerle aile özlemlerini gideriyor. Sofralarını yabancı öğrencilere açan aileler ise öğrenciler vatanlarından uzakta kardeş elinin her zaman yanlarında olduğu hissettirmeyi amaçladıklarını dile getirdiler.
Uluslararası öğrenciler, proje kapsamında hemen hemen her hafta Kocaeli'de bir eve konuk oluyor. Öğrenciler kısa bir süre önce de Türkiye Gençlik Vakfı üyesi Seher Şen'e konuk oldu. 10 kız öğrenci Şen'in kurduğu sofrada bir araya gelerek, Türk mutfağı lezzetlerini tattılar. Yemeğin ardından çaylarını içen öğrenciler, kendilerine sofrasını açan Seher Şen'e teşekkür etti.
Kocaeli'de gördükleri sevgi ve kardeşliği asla unutmayacaklarını kaydeden kız öğrenciler, bu kardeşliğin asla unutulamayacağını söyledi.
(GY-Y)

30.01.2017 11:23:35 TSI
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