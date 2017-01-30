YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'da Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Aydın Vali yardımcısı Abdullah Arslan başkanlığında yapıldı.

Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde Aydın Vali yardımcısı Abdullah Arslan başkanlığında yapılan toplantıya Köşk Kaymakamı Serdar Kaya, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Didim Kaymakamı İskender Yönden, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik, Buharkent Kaymakamı M. Deniz Arabacı, Kuyucak Kaymakamı Selami Işık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Gönül Durulan ve Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı.

Vali yardımcısı Abdullah Arslan'ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda 2016 yılı değerlendirilirken, 2017 yılında yapılacak olanlar planlandı. Kuruluşlara teslim edilecek olan çocuklarda dikkat edilecek olan hususlar değerlendirilerek, dilek ve temennilerin ardından toplantı son buldu.

(OD-MB-Y)



30.01.2017 11:25:12 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER