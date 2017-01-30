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Medical Park ile Kepez Belediyesi arasında sağlık protokolü



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ANTALYA (İHA) - Medical Park Antalya Hastane Kompleksi ile Kepez Belediyesi arasında sağlık hizmetleri protokolü imzalandı.

Kepez Belediyesi'nde gerçekleşen imza töreninde Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy ve Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Kurumsal Pazarlama Müdürü Seçil Turhan Çavuşoğlu yer aldı. İmzalanan protokolden sonra duygularını dile getiren Dr. Mustafa Özsoy tüm çalışanlarını kapsayan indirim sözleşmesinin her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ettiğini söyledi.

(AA-



30.01.2017 11:28:46 TSI

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