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Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu:

- "Yeni anayasa Türkiye'yi daha ileriye götüreceği için referandumda 'Evet' oyu kullanacağım. Dostlarıma ve arkadaşlarıma da oylarını 'EVET' olarak kullanmalarını tavsiye ediyorum."



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GAZİANTEP (İHA) - SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, TBMM'de kabul edilen ve önümüzdeki aylarda referanduma sunulacak yeni anayasa paketinin Türkiye'nin önünü açacak bir fırsat olduğunu belirterek, "Yeni anayasa Türkiye'yi daha ileriye götüreceği için, referandumda 'Evet' oyu kullanacağım. Dostlarıma ve arkadaşlarıma da oylarını 'Evet' olarak kullanmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Konukoğlu, yönetimde sistem değişikliğine gidilmesinin Türkiye'nin gelecekte çok daha iyi yerlerde olmasını sağlayacağını ve koalisyonlarla yönetilme döneminin sona ereceğini söyledi.

Türkiye'nin geçmişte koalisyonlarla yönetildiğini ve çoğu zaman koalisyonların ülkeyi geriye götürdüğüne tanık olduklarını kaydeden Konukoğlu, "Başkanlık sistemi bazı ülkelerde var ve başarıyla uygulanıyor. Bizde neden olmasın? Yeni anayasa paketi, güçlendirilmiş ve hızlı karar alma sürecini sağlayacak Cumhurbaşkanlığı sistemini getirerek, Türkiye'nin başarılı geleceğinin yolunu açacak. Referandumda seve seve, isteyerek 'Evet' oyu kullanacağım. Dostlarıma ve arkadaşlarıma da güçlü Türkiye hedefine katkı sağlamaları için 'Evet' oyu kullanmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

(OE-Y)



30.01.2017 11:29:35 TSI

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