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TED'li öğrenciler zeka ve strateji oyunu mangalayı öğreniyor

30 Ocak 2017 Pazartesi, 11:27
TED'li öğrenciler zeka ve strateji oyunu mangalayı öğreniyor
TED'li öğrenciler zeka ve strateji oyunu mangalayı öğreniyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Öğrencilerin hayal gücünü geliştirmek ve sosyal becerilerine katkı sunmak amacıyla renkli aktivitelere imza atan TED Şanlıurfa Kolejinin öğrencileri, Akıl Oyunları Kulübünde bu ay, bilimsel açıdan zeka gelişimine etkisi kanıtlanmış, yöreye özgü strateji oyunu mangalayı öğreniyor.
Günümüzde bilgisayar oyunları dışında pek fazla oyun oynamayan çocuklar için TED Şanlıurfa Kolejinde yürütülen nostaljik oyunlar ve akıl oyunları kulüpleri çok farklı ve eğlenceli geçiyor.
Akıl Oyunları Kulübü'nde her ay farklı bir oyunu tanıyan öğrenciler, bu ay, Şanlıurfa ve ilçelerinde de oynanan fakat zamanla unutulmaya yüz tutmuş zeka ve strateji oyunu mangalayı öğreniyor. Kulüp çalışmalarına katılan öğrenciler, hayatları boyunca belki de ilk kez karşılaştıkları oyunu büyük bir keyifle oynuyor.
48 taşla oynanıyor
Türk zeka ve strateji oyunu mangala, iki kişi arasında oynanıyor. Oyun tahtası üzerinde karşılıklı 6'şar adet olmak üzere 12 küçük kuyu ve her oyuncunun taşlarını toplayacağı birer büyük hazine bulunan oyunda, toplam 48 taş yer alıyor. Oyuncuların 48 taşı her bir kuyuya 4'er adet olmak üzere dağıttığı oyunda, her oyuncunun önünde bulunan yan yana 6 küçük kuyu, o oyuncunun bölgesi kabul ediliyor. Karşısında bulunan 6 küçük kuyu ise rakibin bölgesi. Oyuncular hazinelerinde en fazla taşı biriktirmeye çalışırken, oyun sonunda en çok taşı toplayan oyuncu o seti kazanmış oluyor.
Oyunun 4 temel kuralı var
Kura ile başlanan ve 5 set üzerinden oynanan mangalanın 4 ana temel kuralı bulunuyor. Oyunun temel kuralları şöyle,ilk temel kural, kura neticesinde oyuna başlama hakkı kazanan oyuncu, kendi bölgesinde bulunan istediği kuyudan 4 adet taşı alır. Bir adet taşı aldığı kuyuya bırakıp saatin tersi yönünde, yani sağa doğru her bir kuyuya birer adet taş bırakarak elindeki taşlar bitene kadar dağıtır. Elindeki son taş hazinesine denk gelirse, oyuncu tekrar oynama hakkına sahip olur. Oyuncunun kuyusunda tek taş varsa, sırası geldiğinde bu taşı sağındaki kuyuya taşıyabilir. Ancak, hamle sırası rakibine geçer. Her seferinde oyuncunun elinde kalan son taş oyunun kaderini belirler.
2'nci kural, hamle sırası gelen oyuncu kendi kuyusundan aldığı taşları dağıtırken elinde taş kaldıysa, rakibinin bölgesindeki kuyulara da taş bırakmaya devam eder. Oyuncunun elindeki son taş, rakibinin bölgesinde denk geldiği kuyudaki taşların sayısını çift sayı yaparsa (2, 4, 6, 8 gibi) oyuncu bu kuyuda yer alan tüm taşların sahibi olur ve onları kendi hazinesine koyar. Hamle sırası rakibine geçer.
3'üncü temel kural, oyuncu taşları dağıtırken elinde kalan son taş, yine kendi bölgesinde yer alan boş bir kuyuya denk gelirse ve eğer boş kuyusunun karşısındaki kuyuda da rakibine ait taş varsa, hem rakibinin kuyusundaki taşları alır hem de kendi boş kuyusuna bıraktığı taşı alıp hazinesine koyar. Hamle sırası rakibine geçer.
4'üncü temel kural ise,oyunculardan herhangi birinin bölgesinde yer alan taşlar bittiğinde set biter. Kendi bölgesinde taşları ilk biten oyuncu, rakibinin bölgesinde bulunan tüm taşları da kazanır. Dolayısıyla oyunun dinamiği son ana kadar hiç düşmez.
(BB-OE-Y)

30.01.2017 11:32:19 TSI
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