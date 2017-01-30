30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Beyşehir'de kar ve buz temizliği mesaisi sürüyor

30 Ocak 2017 Pazartesi, 11:29
Beyşehir'de kar ve buz temizliği mesaisi sürüyor
Beyşehir'de kar ve buz temizliği mesaisi sürüyor

(Fotoğraflı)

Ali Rıza Önses
KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçe merkezinde belediye ekipleri tarafından yürütülen kar temizliği çalışmaları ara vermeden devam ediyor.
Son yılların kar yağışı yönünden en bereketli dönemini yaşayan Beyşehir'de, yağışın ardından Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin başlattığı kar temizliği çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri, karın ve şiddetli soğuklar nedeniyle buz tabakasıyla kaplanan yollarda da iş makineleri aracılığıyla buzları kırarak temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Yolların yanı sıra kaldırımlar da karlardan temizleniyor. Kentteki kar yığınlarını temizlemek ve buzları ortadan kaldırmak için haftalardır süren yoğun bir mesai içerisine giren ekipler, gece gündüz demeden faaliyetlerini sürdürüyor.

"Gelişigüzel parklar ekiplerin işini zorlaştırıyor"
Temizlik çalışmaları esnasında uygunsuz parklar ekiplerin işini oldukça zorlaştırıyor. Yol kenarlarına gelişigüzel yapılan parklar nedeniyle temizlik çalışmaları esnasında zabıta ekipleri de faaliyetlere destek veriyor. İlçe merkezinde biriken yığınlar, iş makineleri vasıtasıyla kamyonlara nakledilerek Beyşehir - Suğla - Apa kanalına boşaltılıyor. Mahallelerin bazı kesimlerinde kar yığınlarından dolayı daralan yollar, iş makineleri tarafından genişletilerek ulaşımın daha rahat yürümesi sağlanıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde ve eğimli yollarda buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmaları yürütüyor.
Kent merkezinde yürütülen kar temizliği çalışmaları dış mahallelerde de gerçekleştiriliyor.
(ARÖ-AH-Y)

30.01.2017 11:34:38 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Hırsızlık zanlısı sahte kimlikle yakalandı
YEREL

HIRSIZLIK ZANLISI SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI
MÜSİAD Konya yönetiminden Vali Canbolat'a ziyaret
YEREL

MÜSİAD KONYA YÖNETİMİNDEN VALİ CANBOLAT'A ZİYARET
Konya'da yardım kutusunun çalınması güvenlik kamerasında
YEREL

KONYA'DA YARDIM KUTUSUNUN ÇALINMASI GÜVENLİK KAMERASINDA
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Konya UMKE ekibi 6. Ulusal UMKE Kampı'na katıldı
YEREL

KONYA UMKE EKİBİ 6. ULUSAL UMKE KAMPI'NA KATILDI
KOMEK ve ASEM'de kayıtlar 1 Şubat'ta başlıyor
YEREL

KOMEK VE ASEM'DE KAYITLAR 1 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR
Kocası tarafından bıçakla yaralandığı iddiası
YEREL

KOCASI TARAFINDAN BIÇAKLA YARALANDIĞI İDDİASI

MMO Konya Şubesinden meslekte 25, 40 ve 50. yılını dolduranlara plaket
YEREL

MMO KONYA ŞUBESİNDEN MESLEKTE 25, 40 VE 50. YILINI DOLDURANLARA PLAKET
Mobilya mağazasında sobadan yangın çıktı
YEREL

MOBİLYA MAĞAZASINDA SOBADAN YANGIN ÇIKTI