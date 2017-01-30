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Kadın hakları için bir araya geldiler

30 Ocak 2017 Pazartesi, 11:39
Kadın hakları için bir araya geldiler
Kadın hakları için bir araya geldiler

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) kadın hakları ve şiddetin önlenmesine yönelik istişare toplantısına katıldı.
Düzce Baro Başkanı Av.Azade Ay, Düzce Barosu Kadın Hakları Komisyonunda görev alan bayan avukatlar ile birlikte TÜBAKKOM Kurucu Başkanı Av. Nazan Moroğlu'nu ziyaret ederek kadın haklarını görüştü. Kadın hakları ve şiddetin önlenmesine yönelik istişare toplantısı ile ilgili değerlendirmede bulunan Baro Başkanı Av. Azade Ay, toplantının oldukça verimli geçtiğini bildirdi.
Kadın hakları konusunda düzenlemeler içeren İstanbul Sözleşmesi konusunda bilgi aldıklarını, Düzce ili genelinde Kadın Hakları ve şiddetin önlenmesine yönelik olarak yapacakları çalışmalara bu toplantının ışık tutacağını vurguladı. Ay, bu konuda Düzce'de çalışma başlatacaklarını belirtti.
(AY)

30.01.2017 11:44:09 TSI
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