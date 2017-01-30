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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Yeni Emniyet Müdürü Pınarbaşı'ndan Başkan Dişli'ye ziyaret

30 Ocak 2017 Pazartesi, 11:41
Yeni Emniyet Müdürü Pınarbaşı'ndan Başkan Dişli'ye ziyaret
Yeni Emniyet Müdürü Pınarbaşı'ndan Başkan Dişli'ye ziyaret

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - İçişleri Bakanlığı Kararnamesiyle geçen aylarda Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü görevinden Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Eyüp Pınarbaşı, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'ye iadeyi ziyarette bulundu.
Sakarya'yı tanıma ziyaretlerinde bulunduğunu kaydeden İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, Sakaryalıların birlik ve beraberlik ruhuyla hareket eden, vatanına sahip çıkan ve güvenlik güçlerine her zaman yardımcı olmaya çalışan bir yapıda olduğunu söyledi. Pınarbaşı, "Gerek Sakarya halkımız, gerekse kamu kurum ve kuruluşlarımız arasında iletişim ve dayanışmanın iyi olduğu sürece birlikte güzel hizmetler vereceğimize inanıyorum" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dişli ise, "Güvenlik kuvvetlerimizin zor şartlarda olan çalışmalarını görüyoruz. Şehrin güvenlik ve asayişini sağlamak için 24 saat görev başında olan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Bizim de her zaman güvenlik güçlerimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Başta siz olmak üzere tüm kolluk kuvvetlerimize görevlerinde başarı diliyorum" diye konuştu.
(RŞ-GY-Y)

30.01.2017 11:45:44 TSI
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