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Nefes kesen maçta gülen taraf Termalspor oldu

30 Ocak 2017 Pazartesi, 11:44
Nefes kesen maçta gülen taraf Termalspor oldu
Nefes kesen maçta gülen taraf Termalspor oldu

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Aziziye Belediyesi Termalspor, nefes kesen maçta Antalyaspor'u deplasmanda 28-27 mağlup etti. Antalya'da oynanan müsabaka kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. İlk yarısı 13-13 berabere biten karşılaşmanın sonunda gülen taraf bir farkla Termalspor oldu. Rakibini 28-27 mağlup eden Termalspor, bu sonuçla puanını 22'ye yükseltti.
Termalspor Baş Antrenörü Berkan Otman, çok önemli bir deplasmandan daha puanlarla dönmeyi başardıklarını ifade ederek, oyuncularını kutladı. Son bir haftada birbirinden zorlu 5 maç oynadıklarının altını çizen Otman, "Hafta içi kupada oynadığımız zorlu üç maçın ardından çeyrek finale yükselmeyi başardık. Ardından Antalyaspor gibi zorlu bir deplasmandan puanlar çıkardık. Kupa maçlarının ardından ligde ortaya koyduğumuz bu performans ve aldığımız galibiyet takdire şayandır. Tüm oyuncularımı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Termalspor önümüzdeki hafta lig lideri Beşiktaş Mogaz'ı ağırlayacak. Kulüp Başkanı Abdullah Gülakar da, zorlu maç öncesi tüm taraftarlara çağrıda bulunarak, Ilıca'da bulunan Aziziye Spor Salonu'nda Termalspor'u bu zor müsabakada yalnız bırakmamalarını istedi. Termalspor, Beşiktaş Mogaz maçı 5 Şubat Pazar günü saat: 17:00'de oynanacak.
(ÖB-ÖB-Y)

30.01.2017 11:48:34 TSI
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