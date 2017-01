YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Mehmet Ali Türker: MHP referandumda 'evet' diyecek

KÜTAHYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Mehmet Ali Türker, yeni anayasa paketinin, devlet ve millet arasındaki ilişkileri demokratik prensiplere göre düzenleyen bir yasa olduğunu söyledi.

Milletin tüm sıkıntıların ve güçlüklerin üstesinden geleceğini belirten Türker, "Dünya üzerinde enerji kaynaklarının en yoğun olarak bulunduğu Ortadoğu Bölgesi' nde hiçbir zaman huzur ve barış ortamının uzun olarak sürmediğini görmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu bölgedeki yaşayanlarla tarihi, dini ve kültürel bağlantılarının olması bakımından yakından ilgilenmektedir.Elbette ki bu bölgede emperyalist güçler, bu bölgeyle bağlantıları olan güçlü bir ülkenin olmasını istemezler. Malum güçler tarafından PKK ve işbirliği içindeki örgütlere silah, maddi yardım ve eğitim desteği verdiğini görüyoruz. PKK, İŞİD ve FETÖ/PDY terör örgütleri ile mücadele içerisine çekilmek zorunda bırakılan Türkiye. Ülkemizin kalkınmasını, gelişmesini engellemek ve huzuru bozmak için hem içeride hem de dışarıda eylem planlanmakta, uygulamaya konulmaktadır. Ayrıca ülkemizin ekonomisini bozmak için ticarette de her türlü olumsuzluklar ve engellemelerle karşı karşıya bırakılıyor. Velhasıl bu bölgede güçlü bir Türkiye istenmiyor. Bu durumda ülkenin siyasetçilerine ve hele de hükümet yetkilerine büyük görev düşmektedir. Yapılması gereken; 'Önce ülkem ve milletim' anlayışı içerisinde sağduyu ile hareket edilecek. Birlik, beraberlik ve adalet anlayışında millete güven verici çalışmaların yetkililerce alınması gerekmektedir. İnanan milletimiz zorlukların, sıkıntıların ve güçlüklerin üstesinden gelecektir. 15 Temmuz' da diğer terör örgütlerin ve emperyalistlerin de desteğini alarak FETÖ/PDY terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti Devleti' ne ve demokrasisine hain darbe girişimine kalkışmıştır. Devletin ve milletin birliğini, bütünlüğünü ve demokrasisini her şeyin üstünde tutan vatan ve bayrak sevdalısı Türk Milleti bu oyunu bozmuştur. Ülkenin kaos ortamına sürüklenmesi engellenmiştir. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle birlikte anayasal yetki ve sınırları devamlı tartışma konusu yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin beka mücadelesi verdiği bugünlerde, siyasi iktidarın ve devletin en tepesinde bulunan Cumhurbaşkanının hukukla ters düşmesi geleceğimiz açısından çok mahsurlu çok tehlikelidir. Bu tehlikenin farkında olan partimiz, Sayın Cumhurbaşkanı' nın fiili başkanlık zorlamasından vazgeçmesi, yasa ve anayasal sınırlara çekilmesi, bu olmuyorsa fiili durumun hukuki boyut kazanabilmesinin yol ve yöntemlerinin aranması gerektiği defalarca Genel Başkanımız tarafından dillendirmiştir" diye konuştu.



"Partimiz ülkesine, milletine, devletine, bayrağına ve imanına sahip çıkmaktadır"



MHP'nin millet yararına olduktan sonra her zaman, her zeminde uzlaşmadan ve konuşmadan yana olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Ali Türker, "Devlet ve millet arasındaki ilişkilerini demokratik prensiplere göre düzenleyen, bir ve beraber yani birlikte yaşamanın asgari olarak kurallarını koyan ve dengeleyen kapsayıcı bir toplum sözleşmesi olduğundan anayasa temel yasadır. Vatandaşlar, kurum, kuruluşlar ve herkes anayasaya uymak zorundadır. Cumhurbaşkanının Anayasa'ya aykırı tutum içerisinde olduğunun görülmesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli iki seçeneğin uygun olacağı düşüncesini dile getirmiş; birincisi, AK Parti'nin hazırladığı veya üzerinde çalıştığı anayasa teklifi ve TBMM 'de gurubu bulunan üç partinin temsilcilerinden teşkil edilen komisyon tarafından 7 maddelik anayasa değişikli paketini hazırlayarak genel başkanlara sunulmuş ve daha önce de üzerinde anlaşılan 60 maddelik anayasa değişiklik teklifinin bulunulduğunu belirtmiş. Üzerinde daha önce çalışılan mecliste bulunan 3 siyasi parti arasında birliktelik sağlanan anayasa değişiklik tekliflerinin TBMM'ye getirilmesi sağlanabileceği, ayrıca ikincisi ise, Anayasa değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda ya 365 sınırını aşarak kanunlaşabileceğini ya da 330 sınırının üstünde kalarak referandum yolu ile milletin kararına sunulabileceğidir. Bu sözler üzerine AK Parti hükümeti ile ikili görüşmeler ve çalışmalar başlatılmış. 18 Maddelik Anayasa değişikliği üzerinde anlaşma sağlanmış ve TBMM' ine getirilen ilgili maddeler Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilmiş.İşte, Milliyetçi Hareket Partisi millet yararına olduktan sonra her zaman, her zeminde uzlaşmadan, konuşmadan yana olmuştur. Anayasal değişikliğinden maksat; yürürlükteki hükümet etme sistemini tıkayan, kırılmasına ve dağılmasına neden olabilecek engelleri aşmaktır. Milletin kendi kader ve geleceği hakkında karar vermesinin sağlanmasıdır. Yani bundan sonra son söz ve yetki artık yüce Türk milletindir. Devletin ayağa düşürülmesi, milletin arada kaynayıp gitmemesi, vatanın hür ve bağımsız olarak devamı için yüksek hedefler benimsenmiş. Siyasi ahlak ve uzlaşmayla millete giden yollar aralanmıştır.MHP; ülkesine, milletine, devletine, bayrağına, imanına sahip çıkmaktadır. Milletin birlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürebilecek bir anayasa değişikliği ihtimalini tamamen ortadan kaldırmıştır. Bazılarının federasyon, özerklik talepleri tamamen tarihin çöplüğüne atılmıştır. Türk siyasetinin 47 yıllık geleneği olan bu parti devleti ve milleti için değil elini, gövdesini taşın altına koymaya kararlıdır" şeklinde konuştu.



"Son söz ve yetki artık yüce Türk milletindir"



Bazı çevrelerin MHP'yi karalama telaşı içerisinde olduğunu dile getiren Türker, "Milliyetçi Hareket Partisi; devlet ve millet bekasını güçlendirmek, güvenceye almak, aynı zamanda milli uzlaşma ruhuyla sistem krizini büyüten fiili açmazı bitirmek amacıyla yüklendiği tarihi görevi gönül huzuruyla ifa etmiş ve üstüne düşeni yapmıştır. İstek ve arayışımız milli huzur ve kardeşliğin tesisi istikrar ve güvenliğin temin edilmesidir.Milliyetçi Hareket Partisi ne ilkelerinden, ne de ülkülerinden, ne de ülkesinin emanetlerinden en ufak tavizi ve dönüşü olmayan muazzam bir millet eseridir. Bunu anlamayan bazı kafaların, kriz ve kaosa yatırım yapan demokrasi ve millet muhaliflerinin MHP'yi karalama telaşı ve suçlama yarışı beyhude bir çaba olmaktan ileri gitmeyecektir.Genel Başkanımızın ifadeleri ile; 'Bizde taban ve tavan yoktur, dava arkadaşlarımız vardır ve ülkücü şuur hakimdir. Yalanla doğruyu aynı kazana atıp Türkiye' yi ateşe vermek isteyenler hep diz dize, yanak yanağadır. Bunlar; fitneciler, elinde ülkücü kanı buluşan aydınlıkçılar, kandil beslemeleri, FETÖ terör örgütü, sözde aydınlar, CHP ve HDP ile birlikteler. MHP üzerinde oyun oynuyorlar.Amacımız arıza sinyalleri veren, tehlike alarmı çalan, güvenlik duvarları yarılan sistemi bir üst fazda yeniden kurmak, yeniden inşa etmektir. Biz aciz ve sorumsuz değiliz. MHP devlet ve millet varlığını güvenceye alınıp güvenli bir şekilde istiklal içinde istikbale taşınmasına 'evet' diyecek. İstek ve arayışımız; milli huzur ve kardeşliğin tesisi, istikrar ve güvenliğin temin ve tahkimidir.Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda değişiklik yapılmasına dair kanun değişikliği TBMM'de kabul edilmiştir. Bundan sonra referandum yoluyla milletin önüne gelecektir. Her zaman olduğu gibi bundan sonrası içinde söz ve karar egemenliğin yegane sahibi olan Türk Milleti' nindir. Milletimiz TBMM' de kabul edilen anayasa değişikliği ile ilgili iradesini gösterip hükmünü verecek ve herkes için bağlayıcı olacak, kesinlik kazanacaktır. Referanduma gidecek anayasa değişikliğinin milletimize, devletimize ve geleceğimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum" ifadelerini kullandı. (EFE)



30.01.2017 11:54:29 TSI

