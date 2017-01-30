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Koçer'den Bizce Yağ standına ziyaret

30 Ocak 2017 Pazartesi, 11:51
Koçer'den Bizce Yağ standına ziyaret
Koçer'den Bizce Yağ standına ziyaret

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Kadooğlu Grup bünyesinde faaliyet gösteren Bizce Yağ'ın "8. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık (GAP TARIM) Fuarı" ile "13. Gıda Ürünleri ve Ambalaj (GAPFOOD) Fuarı'nda açtığı stant büyük ilgi gördü.
Ortadoğu Fuar Merkezi'nde açılan ve 4 gün boyunca ziyaretçilere açık olan GAPTARIM ve GAPFOOD fuarlarına katılan Bizce Yağ, ziyaretçilere ürünleri hakkında bilgi verdi.
Bizce Yağ'ın standını ziyaret eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer'e, Bizce Yağ Gaziantep Bölge Müdürü Mehmet yıldız ve İç Piyasa Satış Müdürü ibrahim Beydüz firmanın çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Koçer, ziyarette yaptığı açıklamada, her iki fuarın da şehir ve bölge için önemli olduğunu belirtti. Kadooğlu Grup şirketlerinin çalışmalarını büyük bir memnuniyetle takip ettiğini ifade eden Koçer, bu şirketlerin üretimi, ihracatı ve istihdamıyla kente büyük katkı sağladığını kaydetti.
"Fuar başarılı geçti''
Bizce Yağ Genel Müdürü Celal Kadooğlu da "8. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık (GAPTARIM) Fuarı" ile "13. Gıda Ürünleri ve Ambalaj (GAPFOOD) Fuarı"nın başarılı geçtiğini söyledi.
Şehrin, bölgenin ve ülkenin kalkınması için çalıştıklarını ifade eden Kadooğlu, bu tür fuarların hem hali hazırdaki müşterilerle buluşmalarına hem de yeni müşteriler kazanmalarına vesile olduğunu dile getirdi. Fuarın sadece stant açan şirketlere katkı sağlamadığını vurgulayan Kadooğlu, şehirde faaliyet gösteren bütün işletmelerin fuardan direkt ya da en direkt faydalandığını dile getirdi. Fuarların aynı zamanda şehirlerin tanıtımına da destek sağladığını vurgulayan Kadooğlu, fuar süresince Gaziantep'te vakit geçiren şirket temsilcilerinin şehre hayran kaldığını dile getirdi. Fuarın bu anlamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesince başlatılan "Gaziantep'e Gitme Zamanı" kampanyasına da büyük katkı verdiğini sözlerine ekledi.
Bizce Yağ standında görevli yetkililer stantlarını ziyaret eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer'e de teşekkür ederek günün anısına hatıra fotoğraf çektirdirdi.
(OE-Y)

30.01.2017 11:55:56 TSI
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