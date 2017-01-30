30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sicil affı yürürlüğe girdi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 11:51
Sicil affı yürürlüğe girdi
Sicil affı yürürlüğe girdi
- Karaca: "Çıkacak yeni teşvikler mevcut esnafı korumaya yönelik olmalı"
- "Takipte borcu olanların 6 ay içinde borçlarını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları gerekiyor; Bu şartı yerine getirenler, bankaların kara listesinden çıkabilecekler"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Matbaa, Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca yaptığı yazılı açıklamada, "Yıllardır Esnaf ve Sanatkârımızın üzerine kâbus gibi çöken "sicil affı" nihayet yürürlüğe girdi. İcraya ve takibe düşmediği halde, sadece birkaç ödemesini geç yaptığı için bankaların skorlama puanlamalarında sabıkalı duruma düşen birçok esnafımız yıllardır büyük mağduriyetler yaşıyordu. İki gün önce resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "SİCİL AFFI"nın birçok esnafımızın daha önce yaşadığı mağduriyetlere son vermesi bekliyoruz. Daha önce çıkan için sicil affı kanunları esnafımızın beklentilerini karşılayamamıştı. Sicil affından dolayı esnafın önünün açılabilmesi için Merkez Bankasının bilgi işlem merkezinde bulunan ve bu nedenle kara listeyi oluşturan bütün negatif bilgilerin de silinmesi gerekiyor. Takipte borcu olanların da 6 ay içinde borçlarını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları gerekiyor. Bu şartı yerine getirenler, bankaların kara listesinden çıkabilecekler." dedi.
ÇIKACAK YENİ TEŞVİKLER MEVCUT ESNAFI KORUMAYA YÖNELİK OLMALI.
Yeni çıkan sicil affının yanı sıra bölge esnafının nefes alabilmesi için acilen bazı önlem planları da hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden karaca, "Yaklaşık on yıldan beri mevcut esnafı direk ilgilendiren ve rahatlatan hiç bir bölgesel teşvik gelmedi. Bölgemizde özellikle SSK ve BAĞ-KUR primlerinde, vergi dilimlerinde, doğalgaz, elektrik, kömür ve benzeri zorunlu giderlerde mutlaka indirime gidilmeli ya da bu yönde sübvanse uygulamasına geçilmelidir. Eğer yeni bir teşvik yasaları çıkacaksa da mevcut esnaf mutlaka korunmalı, hatta küçük işletmelerde teşvikten faydalanan sigortalı sayısı 2'ye kadar indirilmelidir, bölgemiz esnaf ve sanatkârının ekonomik şartları göz önünde bulundurularak SSK ve BAĞ-KUR primlerinde de mutlaka indirime gidilmeli ve en az yüzde 50'ye varan oranlarda aşağı çekilmelidir" diye konuştu.
ESNAF YA İPOTEĞİ İLE YA DA KEFALET İLE KREDİ KULLANABİLMELİ
"Türkiye'nin birçok ilinde kredi kefalet kooperatifleri, esnaf ve sanatkâra kredi kullandırırken ipotek ya da kefil istemekteler, ikisinden birini temin eden esnaf ve sanatkâr düşük faizli esnaf kredisinden faydalanabiliyor" diyen Karaca açıklamasını şöyle sürdürdü; "Bölgemizde ise, özellikle ilimizde esnaftan hem ipotek hem de iki tane kefil istenmekte, esnafımızın büyük bölümü ticari sicili temiz ve elinde değerli ipoteği mevcut olduğu halde kefil bulamadığından devletin sağladığı düşük faizli kredilerden faydalanamıyor. Kredi Kooperatifleri aracılığı ile esnafa verilen düşük faizli krediler kullandırılırken mutlak surette ya kefalet ile ya da sadece ipotek ile alınabilmesi sağlanmalıdır. Aksi durumda yeni çıkan sicil affı eskiden olduğu gibi sekteye uğrayacak ve esnafımızın büyük çoğunluğuna faydalı olamayacaktır."
(ERZ-AT-Y)

30.01.2017 11:57:08 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Cilt tipinizi bilmeniz önemli
YEREL

CİLT TİPİNİZİ BİLMENİZ ÖNEMLİ
Nefes kesen maçta gülen taraf Termalspor oldu
YEREL

NEFES KESEN MAÇTA GÜLEN TARAF TERMALSPOR OLDU
Güvercinleri hayırsever esnaf doyuruyor
YEREL

GÜVERCİNLERİ HAYIRSEVER ESNAF DOYURUYOR
Buzun şampiyonu Narmanspor
YEREL

BUZUN ŞAMPİYONU NARMANSPOR
Psikolojik sorunlar, cinsel bozukluklara yol açıyor
YEREL

PSİKOLOJİK SORUNLAR, CİNSEL BOZUKLUKLARA YOL AÇIYOR
Doğu'da ulaşıma kar ve tipi engeli
YEREL

DOĞU'DA ULAŞIMA KAR VE TİPİ ENGELİ
Sakal eksikliği erkekler de problem oluyor
YEREL

SAKAL EKSİKLİĞİ ERKEKLER DE PROBLEM OLUYOR
Erzurumlu spor adamları Ankara'da bir araya geldi
YEREL

ERZURUMLU SPOR ADAMLARI ANKARA'DA BİR ARAYA GELDİ
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA DONDURUCU SOĞUKLAR
Sultanbeyli'de Dadaşlar Kızılay'a kan verdi
YEREL

SULTANBEYLİ'DE DADAŞLAR KIZILAY'A KAN VERDİ
TYB Erzurum Şubesi'nde 'Erzurum Şehir Arşivi' konuşuldu
YEREL

TYB ERZURUM ŞUBESİ'NDE 'ERZURUM ŞEHİR ARŞİVİ' KONUŞULDU
JAK ekipleri Palandöken'de hayat kurtarıyor
YEREL

JAK EKİPLERİ PALANDÖKEN'DE HAYAT KURTARIYOR
Kış gecesini &quot;herfene sohbeti&quot;yle ısıttılar
YEREL

KIŞ GECESİNİ "HERFENE SOHBETİ"YLE ISITTILAR
3. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali
YEREL

3. ULUSLARARASI EMRAH ÖZBAY BUZ TIRMANIŞ FESTİVALİ
25 Mart Oltuspor, Pasinler'i 3-2 mağlup etti
YEREL

25 MART OLTUSPOR, PASİNLER'İ 3-2 MAĞLUP ETTİ
Doğu Anadolu'da kış
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA KIŞ
Sömestir tatili Palandöken'e bereket getirdi
YEREL

SÖMESTİR TATİLİ PALANDÖKEN'E BEREKET GETİRDİ
3. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali
YEREL

3. ULUSLARARASI EMRAH ÖZBAY BUZ TIRMANIŞ FESTİVALİ
Erzurumlu Teknik Direktörün kupa başarısı
YEREL

ERZURUMLU TEKNİK DİREKTÖRÜN KUPA BAŞARISI
Başkan Halis, birinci yarıyılı değerlendirdi
YEREL

BAŞKAN HALİS, BİRİNCİ YARIYILI DEĞERLENDİRDİ
Doğu Anadolu'da kış
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA KIŞ