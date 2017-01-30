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Yakutiye Belediyesi, ehramı yeni formlarla yarınlara taşıyor



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ERZURUM (İHA) - Erzurum ve Türk kültüründe önemli bir yere salip olan "Ehram", uzun bir yürüyüşle yarınlara taşınıyor. Kadınların dış mekan örtüsü olan ehram Yakutiye Belediyesi Meslek Edinme Merkezinde, yeni formuyla turistik eşyaya dönüşüyor. Ali Korkut, ehram üzerine çalışma yapan kursiyerlerin, kaneviçe, tel kırma gibi estetik zevki ehram üzerine aktararak yeni bir form elde ettiklerini belirtti.

Yakutiye Belediyesi Başkanı Ali Korkut'un belirttiğine göre, Meslek Edinme Merkezlerinde Son bir yıldır; ehram üzerine çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Ali Korkut, 20 kadın ve genç kızın ehram üzerine çalışma yaptığını aktararak "Ehram 30 - 40 yıl öncesine kadar kadınların dış mekan giysisi olarak kullandığı bir kıyafetti. Culfalar tarafından ince zevk ile dokunan, üzerine desen ve şekillerin verildiği ehramlar, günümüzde kullanımdan kalkmış görünüyor. Hocalarımızın da teşvikiyle ehram üzerine bir çalışma başlattık. Sandıklara kaldırılmış veya dokuma atölyelerinde üretilen ehramlar, üzerlerine kaneviçe, tel kırma ve benzeri el işlemeciliği aktarılarak yeni bir forma kavuşturuluyor. Ehramdan güzel işler çıkıyor. Turistik bir değer olarak öne çıkması için çaba içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımızın değerli eşlerinin Afrika gezisinde ehramı kullanması bizim doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Ehramı yeni formla birlikte sunabilir ve yeteri kadar tanıtabilirsek Erzurum'un yitip giden bir değerini geleceğe taşıyabileceğiz. Amacımız, geleneksel dokumamız arasında yer alan ehramı değişik formlarda ulusal ve uluslar arası alanda Erzurum'un tanıtımına yönelik değerlendirmek." dedi.

Kursiyerlerin ehram üzerinde meziyetlerini sergilediği Yakutiye Belediyesi Meslek Kursları, çeyiz sandıklarına veya ev çeyizinde kullanılan birçok eşya formunda üretime sahne oluyor. Ev mefruşatında kullanılan çeşitli ürünler haline gelen ehram, salon takımları, yatak örtüleri, çanta, ve benzeri çeyizlik ürünlere dönüşüyor.

Kursiyerler, ehramın üzerine geleneksel el sanatları ile, kadama, kanaviçe, tel kırma gibi uygulamalar yaparak her bir ehramı tasarım ürünü haline dönüştürdüklerini ifade ettiler.

(ÖB-ÖB-Y)



30.01.2017 12:05:57 TSI

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