30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Milas'a 5 doktor atandı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:06
Milas'a 5 doktor atandı
Milas'a 5 doktor atandı

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Sağlık Bakanlığı, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nin eksik branşları için uzman hekim atamalarını gerçekleştirdi. Son atamalarla birlikte uzman hekim kadrosu 49'a yükseldi.
75. Yıl Milas Devlet Hastanesinde çeşitli branşlarda hissedilen uzman hekim eksikliğiyle ilgili bir süre önce başlatılan girişimler ilk sonucunu verdi. Farklı branşlarda 5 uzman hekim, kısa süre içinde 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ndeki görevine başlayacak.
75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Tarık Çubukcuoğlu, hastaların bekleme sürelerinin kısaltılması ve daha nitelikli sağlık hizmeti sunulması çalışması amacıyla başlattığı girişim kapsamında geçtiğimiz 10 Kasım 2016'da AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Levent Akyer'le birlikte Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken ziyaret etmişti. Ziyarette geçtiğimiz günlerde ihalesi tamamlanan yeni Milas Devlet Hastanesine yönelik gelişmelerle birlikte mevcut hastanenin uzman hekim eksiklikleri de gündeme gelmişti. Bakan Yardımcısı Öğütken'e, Milas'ın Muğla'nın en büyük ilçelerinden biri olduğunu, günlük yaklaşık 2 bin hastanın devlet hastanesinde tedavi gördüğünü ancak, buna karşın bazı branşlarda uzman hekim eksiği bulunduğunu ve vatandaşların mağdur olduğu, açılacak yeni kadrolarla mağduriyetin giderilebileceğini iletmişti. İşte bu girişimin sonucu, Sağlık Bakanlığının Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan duyuruyla alındı.
5 BRANŞA 5 UZMAN HEKİM
Bakanlık, bir süredir eksiklik yaşanan anestezi, göğüs hastalıkları, ortopedi, radyoloji ve çocuk hastalıkları branşı için 5 hekim görevlendirmesi yaptı. Kısa süre içinde Uzm. Dr. Erol Erdoğ anestezi, Uzm. Dr. İnci Kocadelioğlu göğüs hastalıkları, Uzm. Dr. Nevzat Aydoğdu ortopedi, Uzm. Dr. Fikret Çolak radyoloji, Uzm. Dr. Erdoğan Gönül çocuk hastalıkları branşlarında göreve başlayacak. 49'a yükselen yeni uzman hekimlerle birlikte hastanede hizmet alma süresi kısalacak ve hastaların çevre hastanelere başvuru sayısı azalacak.
(DL-MB-Y)

30.01.2017 12:12:15 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Milas'ta eğitim için arsa bağışı
YEREL

MİLAS'TA EĞİTİM İÇİN ARSA BAĞIŞI
Milas-Bodrum'a RES geliyor
YEREL

MİLAS-BODRUM'A RES GELİYOR
Milas Kaymakamı Arslan'dan Kargıcak'a ziyaret
YEREL

MİLAS KAYMAKAMI ARSLAN'DAN KARGICAK'A ZİYARET
Muğla’daki cinayet
YEREL

MUĞLA’DAKİ CİNAYET
Marmaris'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

MARMARİS'TE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Ortaca Belediyespor'da düşüş sürüyor
YEREL

ORTACA BELEDİYESPOR'DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları
YEREL

MIYC KIŞ TROFESİ YAT YARIŞLARI
AKUT'tan keçi kurtarma operasyonu
YEREL

AKUT'TAN KEÇİ KURTARMA OPERASYONU
Kürek milli takım seçme kampı
YEREL

KÜREK MİLLİ TAKIM SEÇME KAMPI
Deve güreşinden elde edilen gelir okula harcanacak
YEREL

DEVE GÜREŞİNDEN ELDE EDİLEN GELİR OKULA HARCANACAK
Muğlaspor Orduspor'u 2 golle geçti
YEREL

MUĞLASPOR ORDUSPOR'U 2 GOLLE GEÇTİ
Marmaris'te atık yangını korkuttu
YEREL

MARMARİS'TE ATIK YANGINI KORKUTTU
Halter: Türkiye Büyükler Ferdi Şampiyonası
YEREL

HALTER: TÜRKİYE BÜYÜKLER FERDİ ŞAMPİYONASI
Milas'ta inşaat alanında yapılan kazı çalışması
YEREL

MİLAS'TA İNŞAAT ALANINDA YAPILAN KAZI ÇALIŞMASI
Muğla'da cinayet
YEREL

MUĞLA'DA CİNAYET