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Milas-Bodrum'a RES geliyor

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:07
Milas-Bodrum'a RES geliyor
Milas-Bodrum'a RES geliyor

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Milas Güllük'le Bodrum Güvercinlik mahalleleri arasına 13 türbinli rüzgar enerji santrali yapımı için askıya çıkıldı.
Milas Güllük'te yapımı planlanan rüzgar enerji santralleri RES'lere ilişkin 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5.000 ölçekli Nazım Uygulama İmar Planına ait açıklama raporları değişikliği, Muğla Çevre Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarıldı.
Güllük Rüzgar Enerji Santrali 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 13 adet türbin, şalt sahası ve tesis içindeki yollar dahil, toplam olarak 25,4 hektar alanı kapsıyor.
Güllük Rüzgâr Enerji Santrali için üretim lisansı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 9 Mayıs 2012 tarihli kararı ile Yıldız Enerji Üretim A.Ş.'ye verilmişti. Lisansta, tesisin toplam kurulu gücü, 15 adet türbin için, 33 megavat olarak belirlenmişti. Ancak, daha sonra planlama çalışması için alının kurum görüşleri aşamasında, proje sahasına yakın alanlarda muhtemel arkeolojik sitlerin bulunduğu tespit edilmesinden sonra, türbin sayısı 13'e indirilmiş ve tribünler, idari bina ve şalt sahası şeklinde revize edilerek son halini aldı.
"ÇED GEREKLİ DEĞİL"
Planlama alanı için "ÇED gerekli değildir" kararı bulunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca RES için oluşturulan dosyada türbin alanları belirlenirken, kanat çapının taradığı kadar dairesel tariflendikten sonra, bu alanın içinde kalacağı kare formda alanlar oluşturulduğu, rüzgâr türbinlerinin bakım, onarım ve kurulması aşamasında kullanılacak vinçler için, planda belirlenen alanda kalıcı zemin düzenlemesi yapılacağı ve bu zemin düzenlemesinin başka amaçlar için kullanılmayacağı belirtiliyor.
(DL-MB-Y)

30.01.2017 12:12:38 TSI
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