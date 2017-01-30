30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Milas'ta eğitim için arsa bağışı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:08
Milas'ta eğitim için arsa bağışı
Milas'ta eğitim için arsa bağışı

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde hayırseverler, mülkiyetlerindeki arsaları okul yapımı için bağışladı.

Milas'ın Boğaziçi Mahallesi'nde okul yapılması planlanan alandaki mülkiyet sorunu hak sahiplerinin bağışlarıyla çözüldü. Mahalledeki okul ihtiyacı gündeme geldiğinde, imar planlarında 'eğitim alanı' olarak bırakılan 7 bin 300 metrekarelik Hazine arazisi değerlendirmeye alındı. Mevcut alanın yeterli görülmemesi nedeniyle 3 bin 500 metrekarelik komşu arazinin de eğitim alanı kapsamına alınması için görüşmelere başlandı. Bu kapsamda eski Milas Kaymakamı Fuat Gürel, beraberinde Milli Eğitim Müdürü İsa Bal'la birlikte Boğaziçi Mahallesi'ndeki hak sahipleriyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, alanın çocukların eğitimi için kullanılacağını, bu nedenle Hazine'ye bağışlanması istendi. Hayırseverlerin talebi kabul ettiklerinin bildirilmesi üzerine protokol hazırlıklarına başlandı.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milli Emlak Müdürvekili Mehmet Mertsoy, Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Şefi Hasan Özbek Gezen'in de hazır bulunduğu Milas Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen protokolde, hayırseverler Kemal Kınış, Muzaffer Kınış, Ali İhsan Kınış, Ferhat Kınış, Hacire Karakoyun, Gülcihan Panay, Neslihan Karakoyun, Malik Özdeş, Refik Özdemir, Cemil Uyan, Cemal Miral, Celil Karakoyun, Reşit Özer, Halil Yörük ve Hüseyin Yörük haklarını, Milli Emlak Müdürlüğüne devretti.
Milas Kaymakamı Eren Arslan, törende yaptığı konuşmada, hayırseverlerin davranışının çok anlamlı olduğunu belirterek, teşekkür etti.
Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal da, alanda Boğaziçi Mahallesi ve çevre kırsal mahallelerde yaşayan ilk ve ortaokul çağındaki öğrenciler için 8 derslikli ilkokul, 8 derslikli ortaokul yapılacağını dile getirdi.
(DL-MB-Y)

30.01.2017 12:13:08 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Milas-Bodrum'a RES geliyor
YEREL

MİLAS-BODRUM'A RES GELİYOR
Milas'a 5 doktor atandı
YEREL

MİLAS'A 5 DOKTOR ATANDI
Milas Kaymakamı Arslan'dan Kargıcak'a ziyaret
YEREL

MİLAS KAYMAKAMI ARSLAN'DAN KARGICAK'A ZİYARET
Muğla’daki cinayet
YEREL

MUĞLA’DAKİ CİNAYET
Marmaris'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

MARMARİS'TE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Ortaca Belediyespor'da düşüş sürüyor
YEREL

ORTACA BELEDİYESPOR'DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları
YEREL

MIYC KIŞ TROFESİ YAT YARIŞLARI
AKUT'tan keçi kurtarma operasyonu
YEREL

AKUT'TAN KEÇİ KURTARMA OPERASYONU
Kürek milli takım seçme kampı
YEREL

KÜREK MİLLİ TAKIM SEÇME KAMPI
Deve güreşinden elde edilen gelir okula harcanacak
YEREL

DEVE GÜREŞİNDEN ELDE EDİLEN GELİR OKULA HARCANACAK
Muğlaspor Orduspor'u 2 golle geçti
YEREL

MUĞLASPOR ORDUSPOR'U 2 GOLLE GEÇTİ
Marmaris'te atık yangını korkuttu
YEREL

MARMARİS'TE ATIK YANGINI KORKUTTU
Halter: Türkiye Büyükler Ferdi Şampiyonası
YEREL

HALTER: TÜRKİYE BÜYÜKLER FERDİ ŞAMPİYONASI
Milas'ta inşaat alanında yapılan kazı çalışması
YEREL

MİLAS'TA İNŞAAT ALANINDA YAPILAN KAZI ÇALIŞMASI
Muğla'da cinayet
YEREL

MUĞLA'DA CİNAYET