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Milas'ta eğitim için arsa bağışı



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde hayırseverler, mülkiyetlerindeki arsaları okul yapımı için bağışladı.



Milas'ın Boğaziçi Mahallesi'nde okul yapılması planlanan alandaki mülkiyet sorunu hak sahiplerinin bağışlarıyla çözüldü. Mahalledeki okul ihtiyacı gündeme geldiğinde, imar planlarında 'eğitim alanı' olarak bırakılan 7 bin 300 metrekarelik Hazine arazisi değerlendirmeye alındı. Mevcut alanın yeterli görülmemesi nedeniyle 3 bin 500 metrekarelik komşu arazinin de eğitim alanı kapsamına alınması için görüşmelere başlandı. Bu kapsamda eski Milas Kaymakamı Fuat Gürel, beraberinde Milli Eğitim Müdürü İsa Bal'la birlikte Boğaziçi Mahallesi'ndeki hak sahipleriyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, alanın çocukların eğitimi için kullanılacağını, bu nedenle Hazine'ye bağışlanması istendi. Hayırseverlerin talebi kabul ettiklerinin bildirilmesi üzerine protokol hazırlıklarına başlandı.



Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milli Emlak Müdürvekili Mehmet Mertsoy, Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Şefi Hasan Özbek Gezen'in de hazır bulunduğu Milas Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen protokolde, hayırseverler Kemal Kınış, Muzaffer Kınış, Ali İhsan Kınış, Ferhat Kınış, Hacire Karakoyun, Gülcihan Panay, Neslihan Karakoyun, Malik Özdeş, Refik Özdemir, Cemil Uyan, Cemal Miral, Celil Karakoyun, Reşit Özer, Halil Yörük ve Hüseyin Yörük haklarını, Milli Emlak Müdürlüğüne devretti.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, törende yaptığı konuşmada, hayırseverlerin davranışının çok anlamlı olduğunu belirterek, teşekkür etti.

Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal da, alanda Boğaziçi Mahallesi ve çevre kırsal mahallelerde yaşayan ilk ve ortaokul çağındaki öğrenciler için 8 derslikli ilkokul, 8 derslikli ortaokul yapılacağını dile getirdi.

(DL-MB-Y)



30.01.2017 12:13:08 TSI

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