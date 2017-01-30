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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Körfez'de cami ve okullara bakım çalışması

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:10
Körfez'de cami ve okullara bakım çalışması
Körfez'de cami ve okullara bakım çalışması

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi ilçe genelinde bulunan cami ve okulların bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.
Körfez Belediyesi ekipleri, Hacı Osman mahallesinde bulunan Bağdat Camii'nin bahçe duvarını ördü, kullanılabilir hale getirdi. İlçedeki ibadethanelerin taleplerine anında cevap veren ekipler, kısa sürede çalışmayı tamamladı. Öte yandan ekipler okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte kurumlardan gelen taleplere cevap verdi. Uluğbey İlköğretim Okulu'ndaki küçük eksiklikler belediye ekiplerince giderildi.
(İG-GY-Y)

30.01.2017 12:15:28 TSI
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