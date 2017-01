YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'ın acı günü

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'ın acı günü



MERSİN (İHA) - Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'ın annesi Hamiyet Can, hayatını kaybetti.

Başkan Can'ın annesi Hamiyet Can, Medical Park Tarsus Hastanesi'nde bir süredir tedavi görüyordu. Yoğun Bakım Servisine alınan Can, bugün hayatını kaybetti.

77 yaşında vefat eden Hamiyet Can'ın ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

30.01.2017 12:16:14 TSI

