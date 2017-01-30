30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Van'da 200 mahalle yolu ulaşıma kapandı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:14
Van'da 200 mahalle yolu ulaşıma kapandı
Van'da 200 mahalle yolu ulaşıma kapandı
- Van-Bahçesaray ile Yüksekova-Dağlıca karayolu ulaşıma kapandı

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Van'da üç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 200 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde 705 olan kapalı mahalle ve mezra yolunun yapılan çalışmalar neticesinde 200'e düşürüldüğü ve ekiplerin çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği bildirildi.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise, yaklaşık 3 gündür kar ve tipi nedeniyle kapanan Van-Bahçesaray ile Yüksekova-Dağlıca karayolundaki çalışmalarına devam ediyor.
Öte yandan, ulaşıma açılan Çaldıran-Doğubayazıt karayolunda ise Tendürek mevkiinde zincirsiz araçların geçişine izin verilmediği öğrenildi.

Meteoroloji çığ uyarısı yaptı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyararak, "Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde, mevcut kar örtüsü üzerine yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı beklendiğinden, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dediler.
(MD-MSA-Y)

30.01.2017 12:18:57 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Van'da hırsızlık operasyonu
YEREL

VAN'DA HIRSIZLIK OPERASYONU
Zabıtadan 'İl Koordinasyon' toplantısı
YEREL

ZABITADAN 'İL KOORDİNASYON' TOPLANTISI
Taşyapan'dan çığ altında kalan personele ziyaret
YEREL

TAŞYAPAN'DAN ÇIĞ ALTINDA KALAN PERSONELE ZİYARET
Van'da bölgesel kış kampı tamamlandı
YEREL

VAN'DA BÖLGESEL KIŞ KAMPI TAMAMLANDI
Doğu Anadolu'da kış
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA KIŞ
AK Parti Özalp İlçe Başkanlığı sahaya indi
YEREL

AK PARTİ ÖZALP İLÇE BAŞKANLIĞI SAHAYA İNDİ
Eğitimcilerden 'yerli ve milli eğitim felsefesi' önerisi
YEREL

EĞİTİMCİLERDEN 'YERLİ VE MİLLİ EĞİTİM FELSEFESİ' ÖNERİSİ
Genel Sekreter Yaşar'dan maç değerlendirmesi
YEREL

GENEL SEKRETER YAŞAR'DAN MAÇ DEĞERLENDİRMESİ
Van'da hava ulaşımına kar engeli
YEREL

VAN'DA HAVA ULAŞIMINA KAR ENGELİ
GÜNCELLEME - Van'da 2 avcı kayboldu
YEREL

GÜNCELLEME - VAN'DA 2 AVCI KAYBOLDU
Van'da yoğun kar yağışı
YEREL

VAN'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI
AK Parti'den referandum hazırlığı
YEREL

AK PARTİ'DEN REFERANDUM HAZIRLIĞI
Edremit'te karla mücadele çalışması
YEREL

EDREMİT'TE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI
Spor Toto 3. Lig
YEREL

SPOR TOTO 3. LİG
Van'da 2 avcı kayboldu
YEREL

VAN'DA 2 AVCI KAYBOLDU
Van Büyükşehir Belediyesinden mahsur kalanlara sıcak yemek
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN MAHSUR KALANLARA SICAK YEMEK
Kaçak sigaralar yakılarak imha edildi
YEREL

KAÇAK SİGARALAR YAKILARAK İMHA EDİLDİ
Bakan Avcı'dan Van standına ziyaret
YEREL

BAKAN AVCI'DAN VAN STANDINA ZİYARET
AK Partili Bayramoğlu: &quot;HDP elimizi güçlendirdi&quot;
YEREL

AK PARTİLİ BAYRAMOĞLU: "HDP ELİMİZİ GÜÇLENDİRDİ"
Van'da kaçakçılık operasyonu
YEREL

VAN'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU
Doğuda kış
YEREL

DOĞUDA KIŞ
Rektör Battal 'Evet' dedi
YEREL

REKTÖR BATTAL 'EVET' DEDİ
Yollar kapanınca tır sürücüleri Muradiye'ye sığındı
YEREL

YOLLAR KAPANINCA TIR SÜRÜCÜLERİ MURADİYE'YE SIĞINDI
Türkiye genelinde &quot;Huzur operasyonu&quot;
YEREL

TÜRKİYE GENELİNDE "HUZUR OPERASYONU"