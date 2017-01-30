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Van'da bölgesel kış kampı tamamlandı



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van'da, Bilgi Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen 'Bölgesel Kış Manevi Gelişim Kampı' tamamlandı.

Kamp sonunda bir açıklamada bulunan Bilgi Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü İzci Derneği Oymakbaşı Nurettin Ulutaş, "Biriz, Bir'deniz, Kardeşiz" teması ile düzenlenen Bölgesel Kış Manevi Gelişim Kampını başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Hakkari, Yüksekova, Bitlis ve Van'dan 133 öğrencinin yanı sıra 2 oymakbaşı, 3 lider, 1 gönüllü lider ve 4 ergin izcinin katıldığını ifade eden Ulutaş, "Öğrencilerimiz hem izcilikle tanıştılar hem de gönüllerince eğlendiler. Bunun yanında öğrencilerimiz kamp süresince bölgenin ileri gelen alimlerinin yanı sıra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi akademisyenlerinin verdikleri seminerlerden de istifade ettiler" dedi.

Kampta öğrencilerin okçuluk ve atıcılık eğitimleri heyecanını da yaşadığını dile getiren Ulutaş, "Zeve Şehitliği ve Hüsrev Paşa Camisi gezileriyle renklenen kampımız, samimi dostluklarla başladığı gibi yine aynı samimiyetle sona erdi. Gençlerin gelişimine katkılı bir program icra ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da bu etkinliklerimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Bilgi Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ramazan Üstün'ün çalışmalar hakkında bilgi vermesi ile devam eden kamp, katılımcılara sertifika verilmesi ile sona erdi.

(ATL-MSA-Y)



30.01.2017 12:22:18 TSI

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