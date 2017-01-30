30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Gümrükçüoğlu, "Özel araçlarımızla trafiğe çıkmayalım"

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:25
Başkan Gümrükçüoğlu, "Özel araçlarımızla trafiğe çıkmayalım"
Başkan Gümrükçüoğlu, "Özel araçlarımızla trafiğe çıkmayalım"

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, dün gece yarısı geç saatlerde kar mücadelesi çalışmalarının sürdürüldüğü Kriz Merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında brifing aldı. Büyükşehir Belediyesi Teknik Hizmetler Kompleksinde 24 saat esasına dayalı olarak faaliyetlerini sürdüren Kriz Merkezini ziyaretinde mesai arkadaşlarına tatlı ikramında bulunan Başkan Gümrükçüoğlu, burada yaptığı değerlendirmede önemli uyarılarda bulundu.
Kar yağışının Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri devam edeceğinin Meteoroloji tarafından rapor edildiğini hatırlatan Başkan Gümrükçüoğlu, "Bu süre zarfında tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi hemşehrilerimden özel araçlarını kullanmamalarını, ille de kullanmak durumunda olurlarsa kar lastiği ya da zincirleri olmadan asla trafiğe çıkmamalarını özellikle rica ediyorum. Bütün dünyada özellikle şehir merkezlerine kar yağışında bu tedbirler uygulanmaktadır" dedi.
Çalışmalar tek merkezden kontrol ediliyor
Değerlendirmesinde Trabzon il genelindeki kar mücadelesi, çalışmalarının tek bir merkezden komuta ve kontrol edildiğini ifade eden Gümrükçüoğlu, "Trabzon'umuz 2014 yapılanmasından sonra bu konuda son derece önemli tecrübeler kazandı. İl genelindeki tüm ekiplerimiz tek bir komuta kontrol merkezi ile hizmetlerini sürdürmektedir. İlçe belediyelerimizin iş makinelerine; akaryakıt, zincir, lastik, yedek parça ve gerekli olan diğer tüm destekler verilmektedir. Çalışmalarına aralıksız olarak devam eden tüm mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.
Kar mücadelesi çalışmalarında herkes tarafından sıklıkla kullanılan sosyal alanlara her zaman öncelik verdiklerini ifade eden Başkan Gümrükçüoğlu, "Hepimizin bildiği gibi yapılan planlamada önemli olan toplu yaşanılan ve istifade edilen yerlerin yollarının öncelikle açık tutulmasıdır. Bunun içinde hastaneler, yurtlar, kamu kurumları ve ana arterler birinci öncelikle açık tutulma cihetine gidilmekte, sonrasında tali alanlarda çalışmalar sürdürülmektedir. 122'den bizlere bildirilen her türlü hasta ihbarı, afet olayı ve cenaze işlemlerine öncelik vermekte ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımıza aralıksız olarak devam etmekteyiz" dedi.
(EK-Y)

30.01.2017 12:30:49 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Trabzon Büyükşehir Belediyesi şehrin her noktasında kar mücadelesine devam ediyor
YEREL

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHRİN HER NOKTASINDA KAR MÜCADELESİNE DEVAM EDİYOR
Başkan Sağıroğlu, &quot;Yomra Belediyesi olarak bizler, vatandaşımızın efendisi değil hizmetkarı olmaya aday ekipleriz&quot;
YEREL

BAŞKAN SAĞIROĞLU, "YOMRA BELEDİYESİ OLARAK BİZLER, VATANDAŞIMIZIN EFENDİSİ DEĞİL HİZMETKARI OLMAYA ADAY EKİPLERİZ"
Trabzon'un Of ilçesinde karla mücadele
YEREL

TRABZON'UN OF İLÇESİNDE KARLA MÜCADELE
Trabzon'da kış
YEREL

TRABZON'DA KIŞ
Trabzon Engelli ve hamile kamu çalışanlarına kar tatili
YEREL

TRABZON ENGELLİ VE HAMİLE KAMU ÇALIŞANLARINA KAR TATİLİ
Trabzonspor'da iki futbolcuya kutlama
YEREL

TRABZONSPOR'DA İKİ FUTBOLCUYA KUTLAMA
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Trabzonspor yeni stadında farklı başladı
YEREL

TRABZONSPOR YENİ STADINDA FARKLI BAŞLADI
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Büyükşehir Belediyesi taraftarları Şenol Güneş Spor Kompleksine taşıdı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFTARLARI ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİNE TAŞIDI
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Trabzonspor, yeni stadına kavuştu
YEREL

TRABZONSPOR, YENİ STADINA KAVUŞTU
Trabzonspor'un stat sponsoru Medical Park oldu
YEREL

TRABZONSPOR'UN STAT SPONSORU MEDİCAL PARK OLDU
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Of Belediyesi kar mücadelesinde
YEREL

OF BELEDİYESİ KAR MÜCADELESİNDE
İŞKUR'dan eski hükümlüler için hibe desteği
YEREL

İŞKUR'DAN ESKİ HÜKÜMLÜLER İÇİN HİBE DESTEĞİ