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Başkan Gümrükçüoğlu, "Özel araçlarımızla trafiğe çıkmayalım"



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TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, dün gece yarısı geç saatlerde kar mücadelesi çalışmalarının sürdürüldüğü Kriz Merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında brifing aldı. Büyükşehir Belediyesi Teknik Hizmetler Kompleksinde 24 saat esasına dayalı olarak faaliyetlerini sürdüren Kriz Merkezini ziyaretinde mesai arkadaşlarına tatlı ikramında bulunan Başkan Gümrükçüoğlu, burada yaptığı değerlendirmede önemli uyarılarda bulundu.

Kar yağışının Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri devam edeceğinin Meteoroloji tarafından rapor edildiğini hatırlatan Başkan Gümrükçüoğlu, "Bu süre zarfında tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi hemşehrilerimden özel araçlarını kullanmamalarını, ille de kullanmak durumunda olurlarsa kar lastiği ya da zincirleri olmadan asla trafiğe çıkmamalarını özellikle rica ediyorum. Bütün dünyada özellikle şehir merkezlerine kar yağışında bu tedbirler uygulanmaktadır" dedi.

Çalışmalar tek merkezden kontrol ediliyor

Değerlendirmesinde Trabzon il genelindeki kar mücadelesi, çalışmalarının tek bir merkezden komuta ve kontrol edildiğini ifade eden Gümrükçüoğlu, "Trabzon'umuz 2014 yapılanmasından sonra bu konuda son derece önemli tecrübeler kazandı. İl genelindeki tüm ekiplerimiz tek bir komuta kontrol merkezi ile hizmetlerini sürdürmektedir. İlçe belediyelerimizin iş makinelerine; akaryakıt, zincir, lastik, yedek parça ve gerekli olan diğer tüm destekler verilmektedir. Çalışmalarına aralıksız olarak devam eden tüm mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Kar mücadelesi çalışmalarında herkes tarafından sıklıkla kullanılan sosyal alanlara her zaman öncelik verdiklerini ifade eden Başkan Gümrükçüoğlu, "Hepimizin bildiği gibi yapılan planlamada önemli olan toplu yaşanılan ve istifade edilen yerlerin yollarının öncelikle açık tutulmasıdır. Bunun içinde hastaneler, yurtlar, kamu kurumları ve ana arterler birinci öncelikle açık tutulma cihetine gidilmekte, sonrasında tali alanlarda çalışmalar sürdürülmektedir. 122'den bizlere bildirilen her türlü hasta ihbarı, afet olayı ve cenaze işlemlerine öncelik vermekte ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımıza aralıksız olarak devam etmekteyiz" dedi.

(EK-Y)



30.01.2017 12:30:49 TSI

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