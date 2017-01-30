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Yeni sistem çöp konteynerleri hakkında bilgilendirme yapıldı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:26
Yeni sistem çöp konteynerleri hakkında bilgilendirme yapıldı
Yeni sistem çöp konteynerleri hakkında bilgilendirme yapıldı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından alınan yeni nesil çöp konteynerlerinin kullanımı hakkında bilgilendirmeler devam ediyor.
Geçtiğimiz yılın sonunda ilk olarak Değirmenaltı Mahallesi ve İstanbul yolu üzerindeki TOKİ' de dağıtımları yapılan yeni nesil çöp konteynerlerinin kullanımı hakkında Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bilgilendirmede bulundu.

"Boşaltma sırasında kaldırımları kirleten hiçbir sızıntı olmayacak"
İlk olarak Değirmenaltı Mahallesinde 50 ayrı noktaya 55 adet yeni sistem çöp konteynerinin yerleştirildiğinin bilgisini veren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "İlk etapta Değirmenaltı mahallemizde 55 adet yer üstü yeni sistem çöp konteynerlerini yerleştirdik. Daha sonra kentimizin çeşitli bölgelerine yer altı ve yer üstü yeni sistem çöp konteynerlerini vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Yer üstü yeni nesil çöp konteynerleri galvanizli çelik saçtan yapılmış olup, soğuğa ve güneş ışınlarına karşı daha dayanıklı ve toplamda 3000 santimetreküplük büyüklüğe sahip. Yeni çöp konteynerleri özel vinçli kamyonla uzaktan kumanda sistemiyle boşaltıldığı için boşaltma sırasında kaldırımları kirleten hiçbir sızıntı olmayacak. Daha az personelle daha çok iş yapacağız" dedi.

"Daha temiz bir Süleymanpaşa için var gücümüzle çalışıyoruz"
"Halkımızın öneri ve isteklerini de değerlendirerek, daha temiz daha yaşanabilir bir Süleymanpaşa için var gücümüzle çalışıyoruz" diyen Başkan Eşkinat, "Kentimizi daha modern şekilde dizayn etmek için yürüttüğümüz çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğini bozan çöp konteynerlerini temizlemeye başladık. Şehrimizin uygun olan cadde ve sokaklarına yeni nesil konteynerleri en yakın zamanda yerleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
(HLD-MEF-Y)

30.01.2017 12:31:07 TSI
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