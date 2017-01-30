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Başkan Albayrak: "Tekirdağspor'un daha iyi olacağına inanıyorum"



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Poyraz ile beraber Türkiye 3. Lig 1. grupta mücadele eden Tekirdağspor ile ligin güçlü ekiplerinden Altay'ın Namık Kemal Stadyumunda oynanan maçını izledi.

Kadrosunda süper ligden birçok futbolcu barındıran Altay'a karşı üstün bir futbol sergileyen ve 30. dakikada Mehmet Ali Kıran'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen oyundan hiç kopmayan Tekirdağspor 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

Tekirdağspor'un 10 kişiyle çok iyi mücadele ettiğini vurgulayan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Tekirdağspor Başkanı Volkan Nallar ve yöneticilerini kutladı. Başkan Albayrak bundan sonraki haftalarda Tekirdağspor'un daha iyi sonuçlar alarak play of ta mücadele etmeye hak kazanacağını söyledi.

(HLD-MEF-Y)



30.01.2017 12:32:37 TSI

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