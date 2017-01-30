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Taşyapan'dan çığ altında kalan personele ziyaret



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, Gürpınar'da kar çalışması yaparken çığ altında kalan belediye personelini hastanede ziyaret etti.

Gürpınar'a bağlı Kırkgeçit mevkiinde yol açma çalışması yapan karla mücadele ekibine ait bir iş makinesi çığ altında kalmış, uzun uğraşlar sonrası AFAD ekipleri ve askerler tarafından operatör Ferit Kaçar yaralı olarak kurtarılmıştı. Van Bölge, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren belediye personeli Ferit Kaçar'ı Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan ziyaret etti.

Başkan Vekili Taşyapan, personeli Kaçar'a 'geçmiş olsun' dileğinde bulunup, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ümit Haluk İlikler'den genel durumuyla ilgili bilgiler aldı.

Ziyaretten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Ferit Kaçar, kazayı birkaç kırıkla atlattığını ifade ederek, Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Taşyapan'a teşekkürlerini bildirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Taşyapan'a Genel Sekreter Mehmet Yaşar da eşlik etti.

(MSA-Y)



30.01.2017 12:35:37 TSI

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