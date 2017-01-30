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Diyabin için hazırlanan projeler hayata geçecek



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın Diyadin için hazırladığı projeler yakında hayata geçecek.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Diyadin için kısa, orta ve uzun vadeli projeler hazırlamıştı. Bu kapsamda harekete geçen İzmit Belediyesi görevlileri, Diyadin'de kaldıkları 3 gün boyunca, buradaki belediye görevlileriyle yapımı tamamlanan ve yakında faaliyete geçecek 2 adet çorba çeşmesi, cep sineması, hizmet kapınızda, sosyal ve kültürel projelerin değerlendirmesini yaptılar. Yetkililer, biri Diyadin Devlet Hastanesi önünde diğeri de ilçenin en önemli alanı olan Mal Meydanı'nda montajı tamamlanan çorba çeşmelerinden yaklaşık bin vatandaşın yararlanacağını söylediler. Diyadin Belediyesi'nin yanında yapılan 45 kişilik cep sinemasının da ilçenin ilk sineması olma özelliği taşıdığı kaydedildi.

(İG-GY-Y)



30.01.2017 12:37:24 TSI

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