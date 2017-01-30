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Gaziantep'te "Tema Yerel Yönetim Programı" verildi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:33
Gaziantep'te "Tema Yerel Yönetim Programı" verildi
Gaziantep'te "Tema Yerel Yönetim Programı" verildi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) tarafından "TEMA Yerel Yönetim Programı" gerçekleştirildi
Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen program Büyükşehir Belediyesindeki daire başkanlıklarına yönelik düzenlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Ekolojik Binadaki programda, TEMA'nın Türkiye'deki en önemli sivil toplum kuruluşlardan bir tanesi olduğunu söyledi.
Dünyanın geçmişten gelen bir miras olmadığını, geleceğe sağlıklı bir şekilde iletilmesi gereken bir emanet olduğunu ifade eden Toprak, "Herkes kendi üzerine düşeni yaptığında dünya daha yaşanabilir bir çevre olmaya başlayacaktır. Bu manada kamu kurumları oldukça önemli ama sadece kamu kurumları değil, insanların kendi üzerine düşen dünyanın daha yaşanabilir bir şehir olması anlamında çok büyük sorumlulukları var. Bu konuda TEMA'nın yapmış olduğu çalışmaları bilinçlendirme, farkındalık yaratma çalışmalarını oldukça önemli buluyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de daha yaşanabilir bir Gaziantep olabilmesi için çok ciddi gayretler sarfediyoruz. Şimdiye kadar Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu ağaçlandırma alanı 1 milyon metrekare iken, 2016 yılında yapmış olduğu çalışmayla bunun üzerine 1 milyon metrekare daha yeni ağaçlandırma alanı oluşturuldu" diye konuştu.
Belediye kadrolarının doğayla ilişkisi önemli
TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç da programı çok inandıklarını belirterek, fark oluşturacaklarını söyledi.
Vakfının yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Ataç, "TEMA'nın en önemli çalışma alanlarından bir tanesi toprak iken, bir taraftan da gönüllülüğe ve halkta yayılmış olmasına çok önem veriliyor ve bu konuda da çok başarılı oluyorlar. TEMA'nın üye sayısı 640 binleri buldu. Şu anda Türkiye'de 487 noktadayız. 81 il 243 ilçe ve 132 üniversitede TEMA gönüllüler tarafından temsil ediliyor " dedi.
Dünyanın hızla kentleştiği, daha çok insanın kentlerde yaşadığı bir dönemde belediyelerin aldığı kararların ve yaptığı uygulamaların gittikçe daha da önemli olduğuna dikkati çeken Ataç, belediye kadrolarının doğayla ilişkisinin önemli olduğunu aktardı.
Konuşmaların ardından Prof. Dr. Nuran Zeren Günersoy, Prof. Dr. Azime Tezer ve Prof. Dr. Haluk Gerçek, uzman oldukları alanlarda katılımcılara teorik sunumlarıyla ve atölye çalışmasıyla katkı verdi. "TEMA Yerel Yönetim Programı" ile kritik öneme sahip olan yerel yönetimlerin doğada yarattıkları etkiyi karar ve uygulama ölçeğinde yeniden düşünmelerine ve sürdürülebilir kentlerin yollarını aramalarına katkı sunmak, yerel yönetimlerde çalışan yönetici ve çalışanlara yol göstererek kentleri, kendilerine özgü gösterge ve kriterlerle analiz etmeye ve farkındalık yaratarak eyleme geçmeye yönlendirmeyi amaçlıyor.
(OE-Y)

30.01.2017 12:38:27 TSI
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