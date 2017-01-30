YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şehzadeler Mehteri halkın beğenisini topluyor

Şehzadeler Mehteri halkın beğenisini topluyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı Ulupark'ta verdiği konserle vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı şehrin farklı noktalarında ve vatandaşların özel günlerinde verdiği konserlerle Manisalı vatandaşların büyük beğenisini topluyor. Her hafta Manisa'nın simge parklarından olan Ulupark'ta konser veren Şehzadeler Belediyesi Mehter takımı vatandaşların özel günleri içinde yoğun talepler alıyor.

Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı'nın Manisa'nın tüm ilçelerinden talep aldığın ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz mehter takımımız kısa sürede başarılı bir çalışma yaparak Manisa halkının büyük beğenisini topladı. Her hafta şehrin muhtelif yerlerinde konser veren mehter takımımız halkımızın takdirini topluyor. Bu meydan konserlerimiz aynı şekilde devam edecektir." dedi.

(SC-Y)



30.01.2017 12:41:36 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER