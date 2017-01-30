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Sosyal yardımlarda büyükşehir farkı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:37
Sosyal yardımlarda büyükşehir farkı
Sosyal yardımlarda büyükşehir farkı
- Büyükşehir Belediyesi durumu iyi olmayanlara 4 milyon 563 bin TL'lik yardım yaptı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlara toplam 4 milyon 563 bin TL'lik gıda ve çeşitli yardımlar yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yardımlar, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü'nün çalışma programı kapsamında ekonomik durumu iyi olmayan aileler 3 dereceye ayrılarak bu ailelere aylık, 3 ayda bir ve yılda bir kez olmak üzere çeşitli yardımlar yapılıyor.
Büyükşehir, yolda kalmışın da imdadına yetişiyor
Bu kapsamda, 2016 yılında 5 bin 36 aileye 3 milyon 961 bin 155 TL tutarında ekmek ve gıda yardımı sağlandı. 528 aileye 400 bin 564 TL nakdi yardım yapılırken, 356 kişiye de 21 bin 95 TL'lik yol yardımı gerçekleştirildi. Gezici Aşevi ile de 73 bin 500 kişiye 54 bin 21 TL'lik çorba dağıtımı ve iftar yemeği sunuldu. Ayrıca terör ve savaş mağdurlarına 124 bin 625 TL maliyetinde 1750 adet gıda kolisi temin edildi. İhtiyaç sahibi 2 aileye verilen bin 799 TL'lik ev eşyası ile birlikte toplamda 2016 yılında 4 milyon 563 bin 259 TL'lik yardım gerçekleştirilmiş oldu.
Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü tarafından 2016 yılı Ramazan ayında Gezici Aşevi aracılığıyla da Malatya genelinde toplam 20 bin kişiye iftar yemeği de sunuldu.
1 milyon 244 bin TL'lik sağlık yardımı
Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Yardımlar Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilaç ve sağlık hizmeti yardımı da yapılmaya devam ediliyor. Bu noktada Malatya'daki ihtiyaç sahiplerine reçeteleri karşılığı toplam 49 bin 315 kutu olmak üzere 1 milyon 244 bin 953 TL'lik ilaç yardımı sağlandı. 2016 yılında Suriyeli mültecilere de destek vermeye devam eden Sağlık İşleri Müdürlüğü, toplamda 1 milyon TL değerinde ilaç yardımı yaptı. İlaçların tamamının vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştırdığı ihtiyaç fazlası ilaçlar olduğu kaydedildi.
Poliklinik hizmeti
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde verilen poliklinik hizmetinden de 2016 yılında bin 135 kişinin yararlandığı açıklandı. Poliklinik hizmetinden yararlanan vatandaşlardan 690 kişinin muayene olduğu, 445 kişinin müşahede hizmetinden yararlandığı belirtildi. Ayrıca, 2 bin 506 kişinin de diş muayenesi ve çekimi hizmeti aldığı belirtildi.
2016 yılında sağlık ve ilaç yardımı hizmetlerinin genel toplam değerinin 2 milyon 455 bin 193 TL olduğu kaydedildi.
'Hoş Geldin Bebek projesi'
2016 yılında ayrıca Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından 'Hoş Geldin Bebek Projesi' kapsamında 761 bebek için 75 bin TL değerinde hediye paketi annelerine teslim edildi.
(BT-OE-Y)

30.01.2017 12:41:54 TSI
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