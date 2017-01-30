Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı
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NİĞDE (İHA) - Niğde'de yaralı halde bulunan Kızıl Şahin'i Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerine teslim etti. Merkeze bağlı Bağlama Kasabası'nda Hüseyin Gümüş, arazide yaralı halde kızıl şahin buldu. Gümüş durumu Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Niğde Şubesi ekiplerine bildirdi. DKMP Niğde ekipleri yaralı Kızıl Şahin'i alarak tedavisi için Erciyes Üniversitesi Kuş tedavi ve Rehabilitasyon merkezine götürdü.
(SK)
30.01.2017 12:42:08 TSI
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