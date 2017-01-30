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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik:

- "Fenerbahçe'ye 4 gol atmak muazzam bir şey"



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Haber : Turan Bulut

Kamera : Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor; konuk ettiği Fenerbahçe'yi 4-1'lik skorla mağlup ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik maç sonu yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'ye 4 gol atmak muazzam bir şey." dedi.

Spor Toto süper Lig'in 19. haftasında dün akşam oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçında sahadan 4-1'lik skorla galip ayrılan Kayserispor, Fenerbahçe'ye unutamayacağı bir mağlubiyet yaşattı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor'da alınan bu skor memnuniyetle karşılanırken, maç sonu stadyum çıkışında açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, takıma sahip çıkıldığı taktirde Kayserispor'un layık olduğu yerlere geleceğini söyledi. Çelik, "Şehriyle barışık bir kulüp, takımına sahip çıkan bir şehir. Neticeyi gördünüz. İnşallah takım bu şekilde oynadığı müddetçe, şehir de bu takımına böyle sahip çıktığı müddetçe inşallah bu takım layık olduğu yere gelecek. Fenerbahçe gibi bir takıma 4 gol atmak muazzam bir şey. Ben öncelikle kulüp yöneticilerine, futbolculara ve Sergen Hoca'ya teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürü de halka ediyorum. Gelip takıma sahip çıktı, neticeyi gördük. Taraftarımız bu takıma yine aynı şekilde sahip çıkmaya devam etsin. Bizim ve taraftarın desteğiyle bu takım inşallah ligde de kalacak, üst sıralara da çıkacak." diye konuştu.

(TB-SK)



30.01.2017 12:42:27 TSI

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