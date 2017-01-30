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Belediyeden kan bağışı kampanyasına da 'Evet' Referanduma da



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Haber : Enderhan Öz

Kamera : Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına katılan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, referandumu desteklediklerini söyledi.

Cacabey Meydanında bulunan Kızılay'ın TIR'ına gelerek kan bağış kampanyasına destek veren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kampanyaya belediye personelinin gönüllü olarak katıldığını belirtti.

Kan vermeden önce açıklamada bulunan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Kırşehirliler olarak bizlerde değişim için evet kampanyasını yürütecek ve destekleyeceğiz." dedi.

Kırşehir'in demokrasinin beşiği olduğunu anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Belediye personeli arkadaşlarımızla birlikte Kızılay'ın yapmış olduğu kan bağışı çağrısına cevap vermek için geldik. Kızılay bizim en güzide kuruluşlarımızdan birisi bu manada çok güzel bir hizmet yürütüyorlar. Arkadaşlarımızın tamamı gönüllü olarak kampanyaya destek verdi. Kan bağış oranı ise Kırşehir'de yüksek bizim seçtiğimiz meclis çok güzel bir duruş sergiledi. Kırşehir milletvekilleri ile birlikte dik duruş sergileyen milletvekillerini tebrik ediyorum. Sonuçta kararı halk verecek. Bizde Kırşehirlilerle birlikte inşallah evet kampanyası yürüteceğiz. Demokrasinin beşiği olmuş bu il daima demokrasi için en güçlü desteği vermiştir. Milletin meclisinin gücünün arttırılacağı demokrasinin daha da güçleneceği halkın iradesinin idareye daha güçlü yansıyacağı bu değişikliğe evet diyerek bizimle olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Kan bağış kampanyasına Belediye Özel Kalem, Basın ve Halkla İlişkiler, Fen İşleri, Zabıta, İnsan Kaynakları, Kültür ve Sosyal İşler, Mali Hizmetler, İmar ve Şehircilik, Bilgi İşlem, Veteriner işleri, Su ve Kanalizasyon, Dış İlişkiler, Yazı İşleri, Muhtarlıklar Müdürlüğü, Park ve Bahçeler, İtfaiye Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler, Emlak ve İstimlak, Destek Hizmetleri, Hukuk İşleri, Etüt ve Proje birimleri personeli destek sundu.

(EÖ-SK)



30.01.2017 12:43:45 TSI

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