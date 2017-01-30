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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Oda ve borsa personellerine stratejik eğitim

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:38
Oda ve borsa personellerine stratejik eğitim
Oda ve borsa personellerine stratejik eğitim

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, Akredite Oda/Borsaların Genel Sekreter ve Akreditasyon Sorumluları için "Akreditasyon Kılavuzu, Revizyonu ve Stratejik Planlama" ile "Uluslararası Rekabeti Geliştirme Desteği (Ur-Ge)" eğitimi gerçekleştirdi.
81 ilin Oda/Borsalarının katılım sağladığı eğitim programına Diyarbakır Ticaret Odası (DTSO) Genel Sekreteri Ferdani Gökdere, Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Genel Sekreter Yardımcısı Gökhan Çeliker, DTB Proje Koordinatörü Hanifi Eren, DTB Basın Yayın Şefi Ramazan Demir, DTSO Akreditasyon Sorumlusu Murat Demir, DTB Laboratuvar Şefi Eşref Taşkıran katıldı.
Eğitim süresince, "Akreditasyon Kılavuzu, Revizyonu ve Stratejik Planlama" ile "Uluslararası Rekabeti Geliştirme Desteği (Ur-Ge)" faaliyetleri konusunda detaylı bilgi paylaşımında bulunuldu.
"Akreditasyon Kılavuzu, Revizyonu ve Stratejik Planlama" eğitimi açılış konuşmasını yapan TOBB Akreditasyon Sekreteri Volkan Tufan 2017 yılının ilk eğitiminde kılavuzda yapılan değişikliklerle daha mükemmel bir sistem kurulumunu hedeflediklerini ve bu doğrultuda sistemde gerekli değişikliklerin yapıldığını belirtti
Ur-Ge konusunda detaylı bilgi veren Hoytek Mühendislik Genel Müdürü Dr. Bertan Tezcan ise, Ur-Ge ile proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat seferberliği başlatmak olduğunu söyledi.
(İHA-MP-Y)

30.01.2017 12:44:07 TSI
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