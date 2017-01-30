30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Frankfurt Türk Tiyatro Festivaline ödül yağdı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:39
Frankfurt Türk Tiyatro Festivaline ödül yağdı
Frankfurt Türk Tiyatro Festivaline ödül yağdı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantepli tiyatro sanatçısı Kamil Kellecioğlu Avrupa'da sahnelediği oyunlar ve yarışmalarda aldığı ödüllerle Türk tiyatrosunu ve Gaziantep adını; 40 kişilik gönüllü tiyatrocu ekibiyle birlikte gündemde tutmaya devam ediyor.

Kültür ve sanat dünyasının nabzını tutmaya çalışan en etkili organizasyonlardan biri olan Anadolu Tiyatro Ödülleri töreninde Frankfurt Türk Tiyatro Festivali yine ödül yağdırdı. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali de Uluslararası platformda en iyi festival ödülüne layık görüldü. Tiyatro Gazetesi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Anadolu Tiyatro Ödülleri töreni Bakırköy Belediye Tiyatroları, Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen resepsiyonla sahiplerini buldu. Anadolu Tiyatro Ödülleri kapsamında yıl boyunca gerçekleştirilen tüm tiyatro hareketleri seçici kurul tarafından değerlendirilirken en etkili oyunlar ve eserler ödüllendirildi.

Türkiye'nin Avrupa'daki gururu Tiyatro Frankfurt

Frankfurt Türk Tiyatro Festivali de Uluslararası platformda en iyi festival ödülüne layık görüldü. Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu Frankfurt Türk Tiyatro Festivali İstanbul Koordinatörü Nur Onur ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Senarist Zeynep Yıldız ile Sahne'de ödülü almak üzere hazır bulundu. Kamil Kellecioğlu, Türk dilini ve kültürünü tiyatro aracılığıyla Frankfurt'ta yaşatmak idealini taşıdıkları için bu ödülü çok değerli bulduğunu ifade etti. Türk yazarlarının oyunlarını Türkçe sahneye koyarken Almanca üst yazıyla oyunların yansıtılmasının Alman izleyiciyi de salonlara çektiğini dile getirdi. Kamil Kellecioğlu, sanata evet diyerek sözlerini noktaladı. Festival İstanbul Koordinatörü Nur Onur'da, Festivalin Onursal Başkanları Ayla Algan, Haldun Dormen, Tamer Levent'e katkılarından dolayı teşekkür ederken Tamer Levent'i de sahneye davet etti. Aynı zamanda Devlet Tiyatroları, Şehir Tiyatroları ve Özel Tiyatroların da birbirinden güzel oyunları için teşekkür etti.

Tiyatro Frankfurt Gaziantep'e geliyor
27 Şubatta Gaziantep Üniversitesinin davetlisi olarak bir panel için Gaziantep'te olacak Kamil Kellecioğluna,duayen isimler Tamer Levent ve Erhan Yazıcıoğlu ile koordinatör Nur onur eşlik edecek. Ekip ayrıca Avrupa'da Tiyatro Frankfurtun kapalı gişe oynadığı "Fanus" adlı eserin Gaziantepli yazarı Vedat Diri ile de bir araya gelecek.
(KU-OE-Y)

30.01.2017 12:44:21 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gaziantepli kadınlardan birbirinden şık ve güzel lavanta keseleri
YEREL

GAZİANTEPLİ KADINLARDAN BİRBİRİNDEN ŞIK VE GÜZEL LAVANTA KESELERİ
Gaziantep'te &quot;Tema Yerel Yönetim Programı&quot; verildi
YEREL

GAZİANTEP'TE "TEMA YEREL YÖNETİM PROGRAMI" VERİLDİ
Ak Parti Genel Sekreteri Gül'den Ömer Aykut'a ziyaret
YEREL

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ GÜL'DEN ÖMER AYKUT'A ZİYARET
Koçer'den Bizce Yağ standına ziyaret
YEREL

KOÇER'DEN BİZCE YAĞ STANDINA ZİYARET
Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu:
YEREL

SANKO HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI ABDULKADİR KONUKOĞLU:
GSO'da, &quot;Mesleki yeterlilik belgesi&quot; sınavları hız kesmiyor
YEREL

GSO'DA, "MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ" SINAVLARI HIZ KESMİYOR
Fadıloğlu MST Standında
YEREL

FADILOĞLU MST STANDINDA
Tava ocakta unutulunca yangın çıktı
YEREL

TAVA OCAKTA UNUTULUNCA YANGIN ÇIKTI
Okul çevresinde kalitesiz ürün satıldığı iddiası
YEREL

OKUL ÇEVRESİNDE KALİTESİZ ÜRÜN SATILDIĞI İDDİASI
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Gaziantep'te umre ödüllü Siyer sınavına 8 bin kişi katıldı
YEREL

GAZİANTEP'TE UMRE ÖDÜLLÜ SİYER SINAVINA 8 BİN KİŞİ KATILDI
Fuardaki belediye standında çiçek ve aşure dağıtıldı
YEREL

FUARDAKİ BELEDİYE STANDINDA ÇİÇEK VE AŞURE DAĞITILDI
Batıkent Mahallesine taziye evi yapımı çalışmaları başladı
YEREL

BATIKENT MAHALLESİNE TAZİYE EVİ YAPIMI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Mesleğe yeni başlayan mali müşavirler, ruhsatlarını törenle aldı
YEREL

MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN MALİ MÜŞAVİRLER, RUHSATLARINI TÖRENLE ALDI
SANKO Onursal Başkanı Konukoğlu Gaptarım fuarı'nda
YEREL

SANKO ONURSAL BAŞKANI KONUKOĞLU GAPTARIM FUARI'NDA
Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
YEREL

GAZİANTEP'TE KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ: 1 ÖLÜ
Yeminli Mali Müşavirler Odası'ndan iş verenlere torba yasası uyarısı
YEREL

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI'NDAN İŞ VERENLERE TORBA YASASI UYARISI
Yavuzeli ilçesinde asayiş uygulaması
YEREL

YAVUZELİ İLÇESİNDE ASAYİŞ UYGULAMASI
Merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti
YEREL

MERDİVENDEN DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Milletvekili Koçer GAPTARIM ve GAPFOOD Fuarı'nda
YEREL

MİLLETVEKİLİ KOÇER GAPTARIM VE GAPFOOD FUARI'NDA