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Frankfurt Türk Tiyatro Festivaline ödül yağdı



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantepli tiyatro sanatçısı Kamil Kellecioğlu Avrupa'da sahnelediği oyunlar ve yarışmalarda aldığı ödüllerle Türk tiyatrosunu ve Gaziantep adını; 40 kişilik gönüllü tiyatrocu ekibiyle birlikte gündemde tutmaya devam ediyor.



Kültür ve sanat dünyasının nabzını tutmaya çalışan en etkili organizasyonlardan biri olan Anadolu Tiyatro Ödülleri töreninde Frankfurt Türk Tiyatro Festivali yine ödül yağdırdı. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali de Uluslararası platformda en iyi festival ödülüne layık görüldü. Tiyatro Gazetesi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Anadolu Tiyatro Ödülleri töreni Bakırköy Belediye Tiyatroları, Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen resepsiyonla sahiplerini buldu. Anadolu Tiyatro Ödülleri kapsamında yıl boyunca gerçekleştirilen tüm tiyatro hareketleri seçici kurul tarafından değerlendirilirken en etkili oyunlar ve eserler ödüllendirildi.



Türkiye'nin Avrupa'daki gururu Tiyatro Frankfurt



Frankfurt Türk Tiyatro Festivali de Uluslararası platformda en iyi festival ödülüne layık görüldü. Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu Frankfurt Türk Tiyatro Festivali İstanbul Koordinatörü Nur Onur ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Senarist Zeynep Yıldız ile Sahne'de ödülü almak üzere hazır bulundu. Kamil Kellecioğlu, Türk dilini ve kültürünü tiyatro aracılığıyla Frankfurt'ta yaşatmak idealini taşıdıkları için bu ödülü çok değerli bulduğunu ifade etti. Türk yazarlarının oyunlarını Türkçe sahneye koyarken Almanca üst yazıyla oyunların yansıtılmasının Alman izleyiciyi de salonlara çektiğini dile getirdi. Kamil Kellecioğlu, sanata evet diyerek sözlerini noktaladı. Festival İstanbul Koordinatörü Nur Onur'da, Festivalin Onursal Başkanları Ayla Algan, Haldun Dormen, Tamer Levent'e katkılarından dolayı teşekkür ederken Tamer Levent'i de sahneye davet etti. Aynı zamanda Devlet Tiyatroları, Şehir Tiyatroları ve Özel Tiyatroların da birbirinden güzel oyunları için teşekkür etti.



Tiyatro Frankfurt Gaziantep'e geliyor

27 Şubatta Gaziantep Üniversitesinin davetlisi olarak bir panel için Gaziantep'te olacak Kamil Kellecioğluna,duayen isimler Tamer Levent ve Erhan Yazıcıoğlu ile koordinatör Nur onur eşlik edecek. Ekip ayrıca Avrupa'da Tiyatro Frankfurtun kapalı gişe oynadığı "Fanus" adlı eserin Gaziantepli yazarı Vedat Diri ile de bir araya gelecek.

(KU-OE-Y)



30.01.2017 12:44:21 TSI

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