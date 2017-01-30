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BAL derbisinde Kepez Belediyespor galip geldi



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ANTALYA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig'de(BAL) oynanan Konyaaltı Belediyespor, Kepez Belediyespor maçında kazanan 4-1'lik skorla Kepez Belediyespor oldu.

Ligde 3'üncü sırada yer alan ve zirve takibini sürdürmek isteyen Kepez Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor arasında oynanan Antalya derbisini kepez Belediyepsor kazandı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda gol bulamazken, mücadelenin ilk golü Kepez Belediyespor'dan Akın Aktaş'tan geldi. Golün ardından ataklarını sıklaştıran Kepez Belediyespor'da, Akın Aktaş, takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. Kepez Belediyespor' Kepez Belediyespor penaltıdan Savaş'ın ve son dakikalarda Salih Sazak'ın attığı gollerle sahadan 4-1 üstün ayrılan taraf oldu. Kepez Belediyespor galibiyetle ligde 2'nci sıraya yükseldi.

(AA-



30.01.2017 12:48:02 TSI

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