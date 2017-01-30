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Yeniçiftlik Kapalı Pazar yerinde son dokunuşlar

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:43
Yeniçiftlik Kapalı Pazar yerinde son dokunuşlar
Yeniçiftlik Kapalı Pazar yerinde son dokunuşlar

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan'ın hayata geçirilen projelerinden biri olan Yeniçiftlik Kapalı Pazaryeri'nde son işlemler devam ediyor.
Yapımı tamamlanan Yeniçiftlik Kapalı Pazaryeri'nde çevre düzenlemesinin de sona ermesi ile birlikte Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen çeşitli noktalara pazar esnafının kullanacağı tente ankrajı ve direk yapımı tamamlandı.
Belediye Başkanı İbrahim Uyan, kısa bir süre içerisinde kullanıma açılacak olan Kapalı Pazaryeri için, "Hayata geçirdiğimiz projelerimizden olan Yeniçiftlik Kapalı Pazaryeri'nde halkımız ve esnafımız için her şeyin eksiksiz olmasına özen gösteriyoruz. Bu sebepten pazaryeri çevre düzenlemesi dahil olmak üzere halkımızın ve esnafımızın daha iyi şartlarda bir araya gelebileceği bir ortam kurduk ve hizmete açmak için son dokunuşlar yapıyoruz. Ayrıca en kısa zamanda yapılacak olan yer belirleme ile esnafımız Kapalı Halk Pazarı'nda yerini alacak" müjdesini verdi.
(YG-MEF-Y)

30.01.2017 12:48:13 TSI
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