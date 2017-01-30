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Ressamlar Serhat illerini sergide Karslılarla buluşturdu

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:44
Ressamlar Serhat illerini sergide Karslılarla buluşturdu
Ressamlar Serhat illerini sergide Karslılarla buluşturdu

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)'nın davetlisi olarak Kars'a gelen 10 farklı üniversiteden 18 ressamın çizdiği resim ve tuvaller Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı'nda sergilendi.
SERKA'nın davetlisi olarak Kars'a gelen ve Serhat illeri Kars, Ardahan, Iğdır ile Ağrı'yı gezen 18 ressam, kendi gözlemlerini resim ve tuvale yansıttı. Ressamların çizdiği resim ve tuvallerin sergisinin açılışı SERKA Genel Sekreteri Hüsnü Kapu, Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Baran ve ressamlar tarafından yapıldı.
Serginin açılışında konuşan SERKA Genel Sekreteri Hüsnü Kapu, amaçlarının Kars'ı modern Dünya standartlarında resim galerisine dönüştürmek olduğunu söyledi.
Kapu, "Bildiğiniz gibi Serhat Kalkınma Ajansı'nın 2'nci resim çalıştayı, 1'ncisi İlkbahar yaz versiyonu ile yapmıştık geçen yıl, ondada yaklaşık 15 resim koleksiyonumuz olmuştu. Bölgeyle ilgili, bölgemizin tarihi ve turist değerlerini, ressamlarımızın gözüyle kamuoyuna, içerideki ve dışarıdaki insanlarımızla paylaşmak istedik" dedi.
Hüsnü Kapu, "10 farklı üniversiteden 18 ressam davetimize icabet ettiler, bizi kırmadılar buraya kadar geldiler. 3 gün bölgemizi gezdiler. 3 gün sonra kendi gözlemlerini resimlere, tuvallere yansıttılar. Bizim temel amacımız bu süreci Kars'ta modern Dünya standartlarında resim galerisine dönüştürmek. Bunun alt yapısını oluşturuyoruz. İnşallah bölgemiz için hayırlara vesile olur" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi gezildi. GAMP Konağı'nda açılan sergi 7 hafta açık kalacak. Sergiye tüm Karslılar davet edildi.
(IÇ-AA-Y)

30.01.2017 12:48:53 TSI
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