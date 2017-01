YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 1932 Malatyagücü, Malatya'nın ikinci profesyonel takımı olmayı hedefliyor

Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi takımlarından 1932 Malatyagücü, ligin 8. haftasında oynadığı Kaldırımgücü müsabakasını 10-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

A Grubu'nda lider durumda bulunan 1932 Malatyagücü, Kaldırımgücü karşısında rakip ağları gol yağmuruna tuttu.

Aldıkları galibiyetten dolayı futbolcularını kutlayan 1932 Malatyagücü Kulüp Başkanı Aziz Yiğit, "Kulüp olarak sezon sonu mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Gerçekten her şeyiyle örnek bir kulüp durumundayız" dedi.



"Altınordu yapılanmasına yakın bir yapı oluşturmak amacındayız"

Onursal Başkan Nurettin Uğur'un katkıları ile Bal Ligi hedefine ulaşma adına ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Kulüp başkanı Aziz Yiğit, "Kurumsal bir yapı için ilk etapta Bal ligine çıkmamız gerekiyor. Sonrasında tesisleşme ve kurumsallaşma adına Sayın Nurettin Uğur başkanımızın projeleri ile Altınordu yapılanmasına yakın bir yapı oluşturmak amacındayız. İnşallah bu amacımız uğruna önemli icraatları hayata geçireceğiz" diye konuştu.



"Futbolda her zaman çok parayla iş yapamazsınız"

Aziz Yiğit, geçmiş yıllarda yakaladıkları başarıyı devam ettirmek ve hedeflenen profesyonel lig özlemini gidermek için ellerinden geleni yaptıklarını da kaydederek, "Bu sezon oluşturduğumuz kadroyla bu ligde güzel işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Her şeyden önce iyi bir sinerji yakaladık. Malatya futboluna bir profesyonel takım kazandırma mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Futbolda her zaman çok parayla iş yapamazsınız. Bazen de tecrübe, bilgi ve birikim de gerekir" şeklinde konuştu.

