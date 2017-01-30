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Başkan Albayrak: "Samsunluları kendi hemşerilerimizden ayırt etmiyoruz"



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kapaklı Samsun Havzalılar Derneğinin düzenlediği Geleneksel 2. Tirit Yemek Gecesine katıldı.

Dernek Başkanı Zalif Çavdar'ın ev sahipliğinde Kapaklı'da bir düğün salonunda gerçekleştirilen geceye, Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer'in yanı sıra Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer, Metin Akgün, Havza Belediye Başkanı Av. Murat İkiz ile siyasi parti temsilcileri ve bir çok davetli katıldı. Gecede konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Kapaklı'nın nüfusunun yüz bini geçtiğini belirterek, "Kapaklı Belediye Başkanımız ve Belediye Meclis Üyelerimiz Kapaklının sorunlarını Büyükşehir Belediye Meclisine getirip birlik beraberlik içerisinde mecliste savunuyorlar, kendilerine teşekkür ediyorum. Kapaklı Büyükşehir Belediyesinden en büyük yatırımları almaya devam edecektir. Şu ana kadar 65 milyon lira ile Kapaklı en büyük yatırımı alan ilçelerimizdendir. Bu hizmetler devam edecektir, Kapaklı, Çerkezköy gibi 81 ilin mozaiği durumundadır. Burada da kültür birlikteliği olması gerekiyor, gelen derneklerimiz kendi kültürünü kendi, geleneklerini devam ettiriyor. Bizim geleneklerle birleştirerek Türkiye'nin gerçek mozaiğini oluşturuyorlar. Biz de buraya 30 milyon değerinde büyük bir Kültür Sarayının temelini attık, yapımı devam ediyor . Bu hizmetlerimiz bundan sonra da devam edecektir" dedi.

"Şu an birlik beraberliğe en büyük ihtiyaç duyduğumuz zamandayız" diyen Başkan Albayrak, Samsunluları da Tekirdağ'lı hemşerilerinden hiçbir zaman ayırt etmediklerini ve bağrına bastıklarını söyledi. Albayrak "Güzel günlerde beraber olalım, birlik içerisinde Türkiye'yi, ileriye götüreceğimize ve Samsunlular ile Havzalıların da bunun temel taşı olacağına inanıyorum" dedi.

(YG-MEF-Y)



30.01.2017 12:50:33 TSI

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