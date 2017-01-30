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Eski Kındıra yolunun asfaltını yenilendi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi, eski Kındıra yolu olarak bilinen Varsak Kirişçiler Yolu'nun bin 700 metrelik bölümünün alt yapısının ardından, asfaltını da yeniledi.

Kepez Belediyesi, ilçenin genişleyen ve modernleşen noktalarında yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Varsak'a yeni yolların kazandırılmasının yanı sıra çevresindeki yollar da yenilenerek hizmete sunuluyor. Geçtiğimiz yıl sathi asfaltı dökülen Kirişçiler yoluna, Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ile 10 bin ton sıcak asfalt döküldü. Alt yapısı yenilenen bin 700 metrelik yol yeni asfalt çalışması ile sil baştan yapılarak hizmete kazandırıldı. Yaklaşık 1 milyon 500 bin TL maliyetindeki yol, 10 bin ton sıcak asfaltın döşenmesi ile modern ve konforlu bir yola dönüştü.

Antalya Burdur Çevre Yoluna ulaşım sağlayan eski Kındıra yolunun Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla yeni bir imaj kazandı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de çalışmaları düzenli aralıklarla kontrol etti. Yaklaşık 25 metre genişliğe sahip olan yeni asfaltlı yol, Varsak-Kirişçiler ve Burdur Çevre Yolu ulaşımını konforlu bir şekilde sağlayacak.

(AA-



30.01.2017 12:50:39 TSI

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