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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Başkan Altınok'tan seçmen ziyaretleri

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:46
Başkan Altınok'tan seçmen ziyaretleri
Başkan Altınok'tan seçmen ziyaretleri

(Fotoğraflı)

Murat Yüksel
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de, AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok seçmenleri ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunup, sorunlarını dinledi.
AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok seçmenleri ziyaret etti. Vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunan Başkan Altınok sorunlarını dinledi. AK Parti'nin milletin partisi olduğunu ve kurulduğu tarihten bu yana başarı grafiğini sürekli yukarılara taşıyan bir siyasi parti olduğunu vurgulayan Başkan Altınok bu başarıda halkın teveccühünün büyük olduğunu belirti. Her zaman Kepez Belde sakinlerinin istek ve sorunlarını yerinde dinleyip çözüm üretme gayreti içinde olduklarını ifade eden Altınok, "Cenazeden, düğüne kadar Kepez Belde sakinlerimizin her zaman yanında olmaya çalışıyoruz.Belde sakinlerimize olduğu gibi Kepez seçmenimize ve bundan önce AK Parti de görev almış kıymetli büyüklerimize de ziyaretler gerçekleştiriyoruz,görüşlerini bizlerle paylaşmasını bekliyoruz.Kepez de bir olmak,birlikte olmak, onların dertleriyle dertlenmek bizleri ziyadesiyle memnun ediyor .Kapımız,telefonlarımız her zaman açık. İstedikleri zaman tüm Kepez beldesindeki sakinlerimiz rahatlıkla bizlere ulaşabiliyor" şeklinde konuştu.
(GD)

30.01.2017 12:51:07 TSI
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