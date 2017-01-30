YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Uyan'dan spora destek

Başkan Uyan'dan spora destek



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Marmaraereğlisi Belediye Spor Kulübü, Belediye Başkanı İbrahim Uyan'ın destekleri ile başarıdan başarıya koşuyor.

Her konuda olduğu gibi sporun da her zaman destekçisi olan Uyan, Marmaraereğlisi Belediye Spor Kulübü Judo takımının Anadolu Yıldızlar ligi 42 kilogramda üçüncü olan ve takımına bronz madalya kazandıran sporcu Yusuf Bozyürük, Judo takımı Antrenörü Kadir Koçak ve Marmaraereğlisi Belediye Spor Kulübü başkanı Servet Ünal'ı makamında kabul ederek, elde ettikleri başarıdan dolayı kutladı.

Uyan, ziyaret esnasında genç sporcuya çeşitli öğütler vererek, "Özellikle 16-21 yaşları arasında yapılan spor büyük önem taşıyor. Bu sayede kişinin potansiyelinin en üst noktasına erişmesi mümkün oluyor. Unutulmaması gereken spordan maksimum verimi elde edebilmek için düzenli olarak spor yapmak gerektiğidir. Düzenli spor yaparak sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da sağlığına büyük katkıda bulunursun. Ayrıca yapılan araştırmalar spor yapan gençlerin, spor yapmayanlara oranla daha iyi beslendiklerini, şiddete daha az başvurduklarını ve insan ilişkilerinde daha başarılı olduklarını gösteriyor" diyerek genç sporcunun çıktığı yolda başarılarının daim olması temennisinde bulundu.

(YG-MEF-Y)



30.01.2017 12:51:45 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER