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Buz Tırmanış Festivali nefes kesti



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi 3. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali, nefes kesen tırmanışlara sahne oldu.

Profesyonel dağcılar, Uzundere ilçesindeki Serafin, Abinis, Şenyurt ile Cevizli Mahallelerindeki şelalelere tırmandı. 19 ülkeden 300'e yakın sporcunun katıldığı festivale, AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mevlüt Doğan ile diğer yetkililer de iştirak etti.

Vali Azizoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Erzurum Türkiye'de buz tırmanışı yapılabilecek en önemli yerlerden birisidir. Ben de arkadaşlarımızın desteğiyle buza tırmandım. Hakikaten zevkli ve yorucu bir spor. Spor insana efor kaybettirir ama spor yaparak insan zindeleşir, vücudu rahatlar. Ben bu yörenin insanıyım, çocukluğum Artvin'de, Şavşat'ta geçti. Çocukluğumuzda aşina olduğumuz dağlar, yaylalar var. Demek ki o zaman böyle şeyler yapmışız ki alıştık ama zordu, epey yorucuydu" diye konuştu.

Başkan Vekili Doğan da, "Uzundere'miz hem kış hem de yaz sporları olarak Türkiye'nin ender coğrafi özelliklerine sahip şirin bir ilçemizdir. Uzundere ilçemiz 'Sakin Şehir' listesine de girdi. Uzundere, turizm bakımından Erzurum'un batıya bakan yüzüdür. Burada hem yaz turizmi hem de kış turizmi için inşallah daha etkili bir şekilde faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

Başkan Mehmet Sekmen'in sporun ve sporcunun dostu olduğunu ifade eden Doğan, şöyle devam etti: "Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve ilçe belediye başkanımızın çalışmalarıyla birlikte Uzundere, Türkiye'nin bir turizm cenneti olacak. Hem kış sporları hem de yaz sporları bakımından Türkiye'de ender ilçelerimizden bir tanesidir Uzundere İlçemizin göl çevresinde hem Büyükşehir Belediyemizin hem de ilçe belediyemizin alt ve üstyapı yatırımları olacak. 2-3 sene içerisinde Uzundere Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olacak. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Uluslararası Buz Tırmanış Festivalimize katılan değişik ülkelerden uluslararası sporcular var. İnanıyorum ki Uzundere ilçemiz, yakın zamanda çok önemli sportif organizasyonlara da ev sahipliği yapacaktır. Uluslararası Buz Tırmanış Festivali'nde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu önemli organizasyonu Uzundere ilçemizde düzenledikleri için Türkiye Dağcılık Federasyon'umuza da ayriyeten teşekkür ediyorum."

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ensar Başar da, "İnşallah gelecek yıllarda buz tırmanışı dünya şampiyonasını Uzundere'de yaparız. Burası doğa, yapı ve bölge olarak dünya şampiyonasına ev sahipliği yapabilecek değerde bir yer" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Parlamenter Prof. Dr. Ilıcalı, Vali Azizoğlu ve Başkan Vekili Doğan, profesyonel dağcıları aratmayacak bir şekilde buzla kaplı şelalelere tırmandı.

(ÖB-ÖB-Y)



30.01.2017 12:53:09 TSI

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