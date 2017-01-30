YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Jüride Başkan Mehmet Keleş var

Jüride Başkan Mehmet Keleş var



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı ve Türkiye Belediye Başkanlar Birliği Genel Başkanı Mehmet Keleş "Haydar Aliyev Anma Yılı ve Uluslar Arası Proje Olimpiyatları" toplantısına jüri üyesi olarak katıldı.

Düzce Belediye Başkanı ve Türkiye Belediye Başkanlar Birliği Genel Başkanı Mehmet Keleş, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından düzenlenen "2016-2017 Haydar Aliyev Anma Yılı ve Uluslar Arası Proje Olimpiyatları" toplantısında jüri üyeliği yaptı. Türkiye Belediye Başkanlar Birliği adına jüri üyeliği yapan Başkan Keleş ve beraberindeki jüri üyeleri toplantıda sunumu yapılan çeşitli projeleri değerlendirdi. Türk Dünyası çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıya geniş katılım gösterildi.

(TT-AY)



30.01.2017 12:56:23 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER