Jüride Başkan Mehmet Keleş var
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı ve Türkiye Belediye Başkanlar Birliği Genel Başkanı Mehmet Keleş "Haydar Aliyev Anma Yılı ve Uluslar Arası Proje Olimpiyatları" toplantısına jüri üyesi olarak katıldı.
Düzce Belediye Başkanı ve Türkiye Belediye Başkanlar Birliği Genel Başkanı Mehmet Keleş, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından düzenlenen "2016-2017 Haydar Aliyev Anma Yılı ve Uluslar Arası Proje Olimpiyatları" toplantısında jüri üyeliği yaptı. Türkiye Belediye Başkanlar Birliği adına jüri üyeliği yapan Başkan Keleş ve beraberindeki jüri üyeleri toplantıda sunumu yapılan çeşitli projeleri değerlendirdi. Türk Dünyası çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıya geniş katılım gösterildi.
(TT-AY)
30.01.2017 12:56:23 TSI
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