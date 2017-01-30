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En iyi ödül Akçakoca'nın oldu



(Fotoğraflı)



DÜZCE (İHA) - Akçakoca, 26-29 Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü Tüyap Fuar Merkezinde düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında başarı belgesi kazandı.

Fuar boyunca gösterdiği özgün tanıtım aktiviteleri nedeniyle EMITT organizasyon kurulu tarafından ''EMITT En İyi Stand Dekoru'' ödülünü alan Akçakoca'nın ödülü Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'ye takdim edildi.

Özel bir kutlama eşliğinde verilen ödül töreninde duygulandığı görülen Başkan Yemenici ise, bu ödülün kendilerini daha da motive ettiğini söyleyerek, önümüzdeki fuarlarda çok daha güzellerini hayata geçirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

(TT-AY)



30.01.2017 12:57:39 TSI

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