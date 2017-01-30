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Başkan Sağıroğlu, "Yomra Belediyesi olarak bizler, vatandaşımızın efendisi değil hizmetkarı olmaya ...

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:53
Başkan Sağıroğlu, "Yomra Belediyesi olarak bizler, vatandaşımızın efendisi değil hizmetkarı olmaya aday ekipleriz"
Başkan Sağıroğlu, "Yomra Belediyesi olarak bizler, vatandaşımızın efendisi değil hizmetkarı olmaya aday ekipleriz"

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Dün gece yoğun kar yağışı nedeniyle Yomra ilçesinde 20 mahalle yolu ulaşıma kapanırken, Yomra Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler mahalle yollarını ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Belediye Başkanı Sağıroğlu'da Çamlıyurt, Kılıçlı, Tandırlı ve Maden Mahallelerine ziyaretler gerçekleştirerek, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Sağıroğlu, karla mücadele çalışmalarına sabahın erken saatlerinden itibaren başladıklarını ifade etti.
Yüksek mahallelerinde kar kalınlığının yeniden yağan kar ile 80 Cm'ye ulaştığını belirten Başkan Sağıroğlu, "Etkili olan kar yağışı bugün itibariyle 20 mahalle yolumuzu ulaşıma kapattı. Bizler, emekçi kardeşlerimle birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren hızlı bir şekilde mücadeleye başladık. Güçlü makina parkımızla ana arterleri ulaşıma açmak için yoğun uğraş içerisindeyiz. Vatandaşlarımız evlerine sıcak yuvalarına rahat bir ortamda çalışma arkadaşlarımızın üstün gayretleriyle birlikte ulaşmış olacak. Yomra Belediyesi olarak bizler, vatandaşımızın efendisi değil hizmetkarı olmaya aday ekipleriz. Kazasız belasız bir kış mevsimi diliyorum. Vatandaşlarımızın zincirsiz ve çeki halatı olmadan trafiğe çıkmamalarını, toplu taşıma araçlarından faydalanmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.
(EK-Y)

30.01.2017 12:57:47 TSI
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