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Yeni Kocasinan'da kentsel dönüşüm için kura heyecanı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi kura çekimi, Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda, 8. Noter huzurunda gerçekleştirildi. İlk etapta 45 konutun hak sahibi belirlendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kentsel dönüşüm projesi kapsamında konutlar çok hızlı bir şekilde yükseliyor. 'Yeni Kayseri'yi Kocasinan'da kurma noktasında çalışmalarımız gayretle devam ediyor. Bu çerçevede konutları hızlı bir şekilde yaparak mahalle sakinlerimizin konutlarını teslim ediyoruz." diye konuştu.

Yeni Kocasinan'ı oluşturmak için sosyal odaklı projeler ürettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Daha modern, daha kaliteli ve daha yaşanabilir Kocasinan için var gücümüzle çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında Kocasinan, yeşil alanları, oyun parkları ve sosyal çevresi ile Kayseri'nin yeni yüzü olacak ve konutlarıyla, sosyal donatı, yeşil alanlarıyla Türkiye'ye örnek olacak. Vatandaşlarımız konutlarında güle güle otursunlar. Aileleri ile birlikte huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

(SK)



30.01.2017 13:00:38 TSI

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