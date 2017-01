YEREL HABERLER / ÇORUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti'den ÇESOB'a ziyaret

ÇORUM (İHA) - AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Ahmet Sami Ceylan ile İl Başkanı Mehmet Karadağ, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti.

ÇESOB Başkanı Yalçın Kılıç ve esnaflarla bir araya gelen AK Parti heyeti, AK Parti iktidarında esnaf ve sanatkara yönelik yapılan yasal düzenlemeler hakkında görüş alışverişinde bulunurken, esnafların istek ve şikayetlerini de dinlediler.

Türkiye'nin ve ülke ekonomisinin bel kemiği olan esnafları önemsediklerini dile getiren AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, "Göreve geldiğimiz günden sonra her alanda şehrimize daha iyi hizmetler verebilmek için yönetimimiz bünyesinde komisyonlar kurduk. Bunlardan biri de Esnaf ve Ahilik Komisyonu'dur. Esnafımızın taleplerini bu komisyon aracılığıyla toparlayıp milletvekillerimize ve ilgili kurumlarımıza iletiyoruz. AK Parti hükümeti olarak küçük esnafın ayakta durabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. Bizim esnafımız sabah kepengini açarken besmele çeker, akşam da şükürle kapatır. Bizim esnafımız hırsı, tamahı, sınırsız kar etme arzusunu yenmiş, iş ahlakından taviz vermeyen esnaftır" ifadelerini kullandı.

Küçük esnafın vefakar ve cefakar olduğunun altını çizen Mehmet Karadağ, "Ülkede ekonomi zora düştüğünde piyasada yine sizler varsınız, işleri yoluna koyarken fedakarlık yapmak gerektiğinde yine sizler varsınız, iyi ki varsınız, bu ülkenin bel kemiğisiniz, omurgasısınız. 15 yıldır Türkiye'yi üreten, ürettiklerini de refaha dönüştüren bir anlayışla çalışıyoruz. Çok şükür 2002 yılından bugüne milli gelirimizi her yıl yüzde 5'e yakın arttırdık. 2009'daki dünya krizinden bu tarafa hatta 2002'den bu tarafa 27 çeyrek boyunca hep büyüdük, dünya küçüldü, Türkiye büyümeye devam etti. Bizim güçlü esnafımız var, sanatkârımız var, ülkesini seven sorumluluğunun bilincinde olan işte böyle 10 milyonluk bir topluluğumuz var. Sıkıntılı günlerimizde bile büyümeye devam ediyoruz" dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu da, Esnaf Ahilik Sandığından şirket ortağı, esnaf, tacir ve noterler olmak üzere yaklaşık 1 milyon 900 bin kişinin faydalanacağını söyledi. Uslu, prim oranı yüzde 3 olacak olan sandıkta primlerin yüzde 2'sinin esnaflar, yüzde 1'nin devlet tarafından karşılanacağını ayrıca esnafın kendini geliştirmesi ve dönüştürmesi için sağlanan fonunda yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkartıldığını açıkladı.

12 milyon 500 bin borçlu vatandaşa ve esnafa umut olan Sicil Affı'nın yasalaştığını hatırlatan milletvekili Uslu, esnafa sıfır faizli 3 yıl vadeli 50 bin TL kredi imkanı sağladıklarını sözlerine ekledi.

30.01.2017 13:01:27 TSI

